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Результаты 8-го дня турнира претендентов-2024

Сергей Разин
корреспондент
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В Торонто завершился восьмой игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана, а Екатерина Лагно сыграла вничью с Александрой Горячкиной.

Турнир претендентов-2024, 13 апреля:

Ян Непомнящий (Россия) — Ниджат Абасов (Азербайджан) — 1/2:1/2.

Хикару Накамура (США) — Фабиано Каруана (США) 1:0.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2.

Видит Гуджрати (Индия) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 1:0.

Турнир претенденток-2024, 13 апреля:

Екатерина Лагно (Россия) — Александра Горячкина (Россия) — 1/2:1/2.

Нургюл Салимова (Болгария) — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.

Тань Чжунъи (Китай) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0:1.

Хампи Конеру (Индия) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0.

Ян&nbsp;Непомнящий. Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
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