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Сегодня, 11:14

Россияне борются за медали на первенстве мира по рапиду и блицу

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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В Батуми проходят первенства мира по рапиду и блицу среди юных шахматистов до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Всего в соревнованиях участвуют более 450 человек.

Россию представляют 50 участников, выступающих под флагом ФИДЕ. За медали борются Тимофей Бабкин, Сергей Склокин, Кристина Завиваева, Прохор Москвинов, Таймаз Темирбеков, Диана Преображенская, Артем Усков, Савва Ветохин, Николай Аверин, Анна Шухман, Александра Шведова, Володар Мурзин, Алексей Гребнев и другие спортсмены.

Игровые дни: рапид — 6-8 июня, блиц — 10-11 июня. В обоих соревнованиях играется по 11 туров по швейцарской системе.

Шахматы
ФИДЕ
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