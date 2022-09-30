Российский гроссмейстер — о Карлсене: «Он действовал неспортивно. Какой пример он показывает остальным?»

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к Магнусу Карлсену и его конфликту с Хансом Ниманном.

«Я тут вспомнил недавно случай из собственного опыта игры с Магнусом, — сказал Инаркиев. — Мне присудили поражение, когда мы вдвоем по очереди сделали невозможный ход. Так что я знаю, что такое напряженный матч против Карлсена. Он всегда производил впечатление, да и показывал себя как спортсмен, который очень любит шахматы. И готов играть в принципе в любой ситуации. Но конкретно в этом эпизоде в Сент-Луисе он действовал не совсем спортивно».

Карслен после поражения от Ниманна обвинил американца в нечестной игре, снялся с турнира и затем намеренно сдал партию.

«Поясню, у нас есть определенная процедура как должен поступать шахматист, если он считает, что его соперник играет нечестно. Магнус никакими этими механизмами не воспользовался. Он мог подать жалобу как во время партии, так и до нее или после. Соперника могли дополнительно обыскать, арбитры взяли бы его под наблюдение. Ограничили трансляцию. Все средства есть. И выступать с обвинениями имеет смысл только если ты ими воспользовался, но не помогло. А так это выглядит очень странно. Он в обход правил оказывает давление на другого игрока. А это уже не очень здорово для шахмат. Какой пример он подает остальным, представляете сейчас все начнут отказываться играть партии? Без всяких доказательств обмана по личным претензиям. Он же чемпион мира, на нем дополнительная ответственность. На него смотрят, особенно молодые шахматисты и это плохой пример», — сказал Инаркиев.