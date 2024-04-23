Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:31

Яновский: «Россиянки сыграли ниже своих возможностей в турнире претенденток»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский заявил, что российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно показали игру ниже своего уровня в турнире претенденток.

«От девушек мы ожидали большего, так как их шахматный уровень очень высокий, — цитирует Яновского ТАСС. — Кате Лагно явно не хватило сил, было много упущенных возможностей. Саша Горячкина допустила в одной из партий осечку, после этого она стала играть ниже своих возможностей. Ей только 25 лет, поэтому я уверен, что она еще покажет самые высокие результаты в других турнирах».

В турнире претенденток Горячкина с 7 очками по итогам 14 партий заняла пятое место. Лагно, набравшая 6,5 очка, стала шестой. Выиграла соревнования китаянка Тань Чжунъи, на счету которой 9 очков.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
0
Читайте также
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Материалы сюжета: Турнир претендентов по шахматам 2024: главные материалы
Смагин отметил, что Лагно и Горячкина сыграли неубедительно на турнире претенденток
Карпов считает, что Непомнящий достойно выступил в турнире претендентов
Карякин: «Наступила новая эра серьезных изменений в шахматах. В Индии сильнейшая школа»
Карякин — о турнире претендентов: «Результат Непомнящего можно считать своеобразным подвигом»
Непомнящий остался без титульного матча. Невероятное завершение турнира претендентов-2024
Непомнящий не смог выиграть турнир претендентов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Смагин считает, что Гукеш будет фаворитом матча за шахматную корону