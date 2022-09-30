Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:23

Шахматист Инаркиев рассказал о своем отношении к Сергею Карякину

Рустам Имамов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев перед стартом турнира «Шахматные звезды» в интервью «СЭ» рассказал о своих ожиданиях перед встречей с Сергеем Карякиным.

«Мы с Сергеем встречались уже неоднократно. Он большой шахматист и с ним интересно играть, — сказал Инаркиев. — Мы с ним вместе выступали за команду, знакомы очень давно. Общаемся. Вообще У нас турнир вне политики. Поэтому мы сейчас не обсуждаем поведение спортсменов вне шахматной доски. И в целом шахматы, как и любой спорт должны объединять. Нести мысль, что нужно общаться, дружить и любые вопросы решать за шахматным столом. За столом переговоров. И об этом не нужно забывать, особенно сейчас. Какими бы не были взгляды у людей, у нас все равно очень много общего и спортивные мероприятия как раз и нужны для того, чтобы укреплять дружбу. Именно с таким посылом они и должны проходить».

Турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве.

Эрнесто Инаркиев на&nbsp;жеребьевке турнира &laquo;Шахматные звезды-2022&raquo; в&nbsp;Москве. «Карлсен подает плохой пример». Наш гроссмейстер — о Магнусе и турнире «Шахматные звезды»
Сергей Карякин (шахматы)
Эрнесто Инаркиев
1
1
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Раджабов считает, что турнир «Шахматные звезды» поможет популяризации шахмат

Российский гроссмейстер — о соревнованиях с женщинами: «Девушкам пока трудно сражаться с мужчинами»