Шахматист Инаркиев рассказал о своем отношении к Сергею Карякину

Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев перед стартом турнира «Шахматные звезды» в интервью «СЭ» рассказал о своих ожиданиях перед встречей с Сергеем Карякиным.

«Мы с Сергеем встречались уже неоднократно. Он большой шахматист и с ним интересно играть, — сказал Инаркиев. — Мы с ним вместе выступали за команду, знакомы очень давно. Общаемся. Вообще У нас турнир вне политики. Поэтому мы сейчас не обсуждаем поведение спортсменов вне шахматной доски. И в целом шахматы, как и любой спорт должны объединять. Нести мысль, что нужно общаться, дружить и любые вопросы решать за шахматным столом. За столом переговоров. И об этом не нужно забывать, особенно сейчас. Какими бы не были взгляды у людей, у нас все равно очень много общего и спортивные мероприятия как раз и нужны для того, чтобы укреплять дружбу. Именно с таким посылом они и должны проходить».

Турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве.