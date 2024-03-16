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16 марта, 11:09

Шахматист Лазавик считает, что пока не готов конкурировать с игроками из топ-10

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский шахматист Денис Лазавик заявил, что пока не может конкурировать с игроками топ-10 мирового рейтинга.

В 2023 году Лазавик отобрался в финал серии турниров Champions Chess Tour, где занял последнее, восьмое место.

«У меня остались хорошие впечатления от турнира, хотя сам я играл неважно. Для меня было важно сыграть с Карлсеном и другими супер-гроссмейстерами, потому что это бесценный опыт. Пока что мне нечего противопоставить Карлсену и другим игрокам топ-10, я им не конкурент, но я стремлюсь к их уровню», — приводит слова Лазавика ТАСС.

17-летний Лазавик является действующим чемпионом Белоруссии.

Источник: ТАСС
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