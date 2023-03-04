0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:12

Шахматистка Баделько рассказала, что будет рада выступать за сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Шахматистка Ольга Баделько будет рада выступать за сборную России, так как это одна из сильнейших команд мира с высокой конкуренцией.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Переход в Азиатскую шахматную федерацию должен принести нам новые турниры, в том числе командные», — приводит слова Баделько ТАСС.

20-летняя Баделько является международным мастером и гроссмейстером.

Источник: https://tass.ru/sport/17196255
0
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками
Юрист рассказал о поводах для лишения собственника жилья
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шахматистка Баделько войдет в состав сборной России