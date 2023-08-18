Шипов отметил, что ФИДЕ избежала скандалов благодаря невыходу украинки Музычук в финал Кубка мира

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что поражение украинки Анны Музычук в полуфинале Кубка мира позволил Международной шахматной федерации (ФИДЕ) избежать скандалов, связанных со встречами между российскими и украинскими спортсменами.

«Конечно, в шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что наши шахматисты не сыграют с украинскими. ФИДЕ удалось избежать нешахматных страстей. Некоторые горячие политики, скандалисты мечтали о такой встрече, но она не состоится. Теперь шахматный мир может спокойно следить за оставшейся частью Кубка мира, не отвлекаясь на политику», — приводит ТАСС слова Шипова.

Музычук в полуфинале Кубка мира проиграла представительнице Болгарии Нургюл Салимовой, которая в финале турнира сыграет с россиянкой Александрой Горячкиной.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку. Финал женского турнира состоится с 19 по 24 августа. Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам, белорусам и не делать с ними совместных фото во время соревнований.

24-летняя Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России (2012, 2015), а также чемпионкой России 2015, 2017 и 2020 годов. 20-летняя Салимова — чемпионка Болгарии (2017), участница чемпионата Европы (2019).