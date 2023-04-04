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Сегодня, 19:09

Шипов считает, что у Горячкиной и Асаубаевой равные шансы на победу на этапе Гран-при FIDE

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что россиянка Александра Горячкина и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева показывают хорошую игру на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Нью-Дели и имеют равные шансы на победу в турнире.

«Горячкина очень хорошо играет на этом турнире, ей нужно выигрывать и бронировать место на следующий турнир претенденток. Надо выиграть последнюю партию, и будь что будет, свою главную соперницу Асаубаеву она обыграла, но та прошлась по другим соперницам и тоже претендует на победу. Обе здорово играют, шансы на победу в турнире у них равные», — приводит слова Шипова ТАСС.

В заключительный день соревнований Асаубаева сыграет белыми фигурами с россиянкой Екатериной Лагно, Горячкина белыми — с Хампи Конеру из Индии, Чжу Цзиньэр черными — с грузинкой Нино Бациашвили.

Источник: https://tass.ru/sport/17447967
шахматы
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