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Сегодня, 17:37

Шипов: «Грищук совершил много грубых ошибок на Кубке мира»

Мария Гусева
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что российские шахматисты Александр Грищук и Екатерина Лагно совершили много ошибок во втором круге Кубка мира.

Грищук проиграл иранцу Бардия Данешвару во втором раунде турнира, а Лагно потерпела поражение от представительницы Индии Мари Гомес.

«Эмоциональное было зрелище, и эмоций было много негативных, — цитирует ТАСС Шипова. — Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок, совершали очень много зевков. Есипенко показал себя молодцом, он хорошо готов и может далеко пройти. Пока сенсаций немного, многие результаты были ожидаемы. Я с оптимизмом смотрю на третий круг, все соперники нашим шахматистам по силам».

Кубок мира по шахматам проходит с 29 июля по 25 августа в Баку (Азербайджан).

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Грищук
Екатерина Лагно
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