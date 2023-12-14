Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:05

Шувалова считает Горячкину фавориткой турнира претенденток

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Призер чемпионата мира по блицу, победительница командного чемпионата мира Полина Шувалова в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от турнира претендентов у мужчин и женщин, который пройдет в Торонто со 2 по 25 апреля 2024 года.

— У Александры Горячкиной и Екатерины Лагно высокие шансы на итоговую победу в Канаде?

— Саша уже выигрывала турнир претендентов по круговой системе. Играла матч за корону, в этом году выиграла Кубок мира. Думаю, она фаворитка. Катя, если будет в хорошей форме, тоже способна побороться за первое место. Есть хорошие шансы и у Вайшали, если она покажет такую же стабильность, как на «Большой швейцарке». Выделю эту тройку.

— А кого назовете фаворитом у мужчин?

— Наверное, Фабиано Каруану. Он провел фантастический год. Посмотрим, кто сможет его остановить в Торонто. Еще большой вопрос, кто отберется на два последних места. У них очень сложная система. Думаю, ей многие недовольны. Гири выгодно проигрывать в последнем туре в Сент-Луисе... Это странно. Еще интересно, что впервые за долгие годы на мужском турнире претендентов появятся новые имена. Тот же Прагнанандха, Видит, возможно, Гукеш. Жду боевой турнир.

Полина Шувалова. «В Индии любители шахмат ведут себя как футбольные фанаты». Интервью Полины Шуваловой

Шахматы
Обсудить
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Россияне выиграли восемь медалей на первенстве Азии по рапиду в Эль-Айне

Шувалова — о расследовании Крамника о читерах: «Хорошо, что он привлек к этому внимание»