Ткачев назвал главную победу и неудачу российских шахмат в 2023 году

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев в интервью «СЭ» подвел итоги минувшего года.

— Главное событие прошедшего года?

— Конечно же, смена европейской «прописки» на азиатскую. Напомню, что 28 февраля в Абу-Даби в рамках Азиатского шахматного саммита состоялась континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации, на которой Федерация шахмат России подавляющим большинством голосов (за — 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6) была принята в состав АШФ.

1 мая 2023 года — дата официального перехода ФШР в АШФ. С тех пор российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах. Во всех смыслах это историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой.

Что касается результатов, то за 8 месяцев более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях различного ранга. Наши шахматисты завоевали 87 медалей, из них 39 золотых, 31 серебряную, 17 бронзовых. Отдельно отмечу, на чемпионатах и первенствах мира мы выиграли 26 золотых медалей. Сборная России, выступая с государственной символикой на первом командном турнир стран ШОС с участием 10 национальных сборных (Циндао, Китай), заняла первое место.

— Главное разочарование прошедшего года — поражение Яна Непомнящего в Астане?

— На мой взгляд, правильно говорить, что Ян не выиграл тот матч. Все было в его руках, но... Андрею Есипенко не хватило буквально полшага, чтобы отобраться в турнир претендентов через «Большую швейцарку». Обидно и за Лею Гарифуллину. Она также была близка к попаданию в турнир претенденток, но «смазала» два последних тура на острове Мэн.

— А главная победа?

— Думал об этом и пришел к выводу, что наши девушки выиграли практически все главные турниры 2023 года — серию «Гран-при ФИДЕ» (Екатерина Лагно), Кубок мира (Александра Горячкина), чемпионаты мира по рапиду (Анастасия Боднарук) и блицу (Валентина Гунина). У каждой победы своя история, свой сюжет.

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