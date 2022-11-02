Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:45

В Федерации шахмат России сообщили, что Анатолий Карпов идет на поправку

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Новости

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Состояние стабильное. Анатолий идет на поправку. Говорили, что в течение недели его выпишут. Но сейчас я не знаю сроков, не могу об этом сказать. Состояние стабильное, поправляется — и слава Богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

71-летний Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Анатолий Карпов
1
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
«Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Следствие попросило суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
В Кремле отреагировали на строительство Польшей забора на границе с РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Жена Анатолия Карпова рассказала о его самочувствии