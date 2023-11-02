В ФШР назвали прекрасной новость о рукопожатии российского и украинского шахматистов

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о рукопожатии между российским шахматистом Владиславом Артемьевым и украинцем Юрием Кузубовым перед началом и после окончания партии 7-го тура турнира Grand Swiss. Украинский спортсмен одержал победу.

«Это прекрасная новость. Спорт служит тому, чтобы объединять людей, а не разъединять», — сказал Филатов «СЭ».

29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.