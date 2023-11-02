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Сегодня, 12:44

В ФШР назвали прекрасной новость о рукопожатии российского и украинского шахматистов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о рукопожатии между российским шахматистом Владиславом Артемьевым и украинцем Юрием Кузубовым перед началом и после окончания партии 7-го тура турнира Grand Swiss. Украинский спортсмен одержал победу.

«Это прекрасная новость. Спорт служит тому, чтобы объединять людей, а не разъединять», — сказал Филатов «СЭ».

29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Юрий Кузубов пожимает руку Владиславу Артемьеву. «Помог пропагандистам». Украинского шахматиста травят из-за рукопожатия с чемпионом России

Шахматы
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