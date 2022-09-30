Крамник назвал фаворита турнира «Шахматные звезды»

14-й чемпион мира Владимир Крамник в интервью «СЭ» заявил, что рад принять участие в турнире «Шахматные звезды-2022», который стартует в пятницу, 30 сентября.

— Я больше не играю на профессиональном уровне, поэтому многих ребят вижу крайне редко, — сказал «СЭ» Крамник. — Со многими не виделись два-три года. К тому же, я люблю поиграть в шахматы с сильными оппонентами. Поэтому мне вдвойне интересно и приятно находиться здесь. Понимаю, что будет трудно на фоне сильных игроков, которые каждый день много времени посвящают шахматам. Но в любом случае — это отличная возможность проверить свои навыки.

— Перед турниром пообщался со многим из его участников, и все говорят, что интереснее всего провести партию именно с вам

— Обыграть хотят (смеется). Понятно, что я уже старичёк. Если серьезно, то понимаю, что в партиях против меня у ребят есть дополнительная мотивация. Сыграть с чемпионом мира, постараться его удивить. Но для меня результат не так важен. В первую очередь я приехал сюда не за местами. Хотя, когда сяду за доску, то все равно буду напрягаться, стараться.

— Кто фаворит турнира?

— Наверное, Сергей Карякин. Но как говорится сядем, начнем играть и разберемся.