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22 марта, 09:30

Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что все участники предстоящего турнира претендентов получили визу в Канаду.

«Все участники получили визы. В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. В нем примут участие 8 шахматистов. Из россиян на соревнования поедет Ян Непомнящий.

Источник: ТАСС
Шахматы
Аркадий Дворкович
Ян Непомнящий
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