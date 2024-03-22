Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что все участники предстоящего турнира претендентов получили визу в Канаду.

«Все участники получили визы. В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. В нем примут участие 8 шахматистов. Из россиян на соревнования поедет Ян Непомнящий.