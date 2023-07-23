Карлсен упустил шанс стать чемпионом по сверхбыстрым шахматам. У женщин выиграла россиянка

Американец Хикару Накамура в четвертый раз за пять лет стал лучшим в самой быстрой версии игры.

Норвежец Магнус Карлсен упустил шанс завоевать еще один шахматный титул, уступив в гранд-финале чемпионата мира по буллету фавориту соревнований — американцу Хикару Накамуре. Последний завоевал титул сильнейшего по сверхбыстрой версии самой умной игры в четвертый раз за последние пять лет (только в 2021-м он уступил Алирезе Фирудже из Франции). У женщин победа на сей раз досталась россиянке Карине Амбарцумовой, которая в открытом классе заняла 48-е место среди 148 участников.

Минута на партию

Буллет (что в переводе означает «пуля») — молниеносные шахматы, в которых каждому игроку на партию дается всего одна минута. Это быстрее, чем в рапиде и блице — официальных форматах, представленных на турнирах под эгидой ФИДЕ. Пулевой ЧМ проводит шахматный портал Chess.com (заблокирован в России) в онлайн-режиме. Считается, что в реальной жизни играть в буллет почти невозможно, потому что рукой фигуры передвигаются медленнее, чем мышкой. И вообще, за минуту очень трудно сыграть качественную партию.

Тем не менее как динамичный вариант киберспорта Bullet Chess Championship вполне жизнеспособен. И интерес к нему проявляют серьезные гроссмейстеры из «классики». В этот раз организаторам удалось затащить на турнир даже 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который сейчас активно развивает онлайн-шахматы, а этот формат переживает небывалый бум. Норвежец по ходу турнира победил Алирезу Фируджу и еще одного очень сильного соперника — американца Даниэля Народицкого, но не смог противостоять признанному мастеру буллета Накамуре.

Денежный приз на чемпионате мира пока что выглядит смешным для профессионального спорта — 400 долларов у мужчин и 100 долларов у женщин за первое место. Но и затраты на участие для шахматистов невелики. Поскольку турнир проводится по сложной схеме, то Карлсен вообще остался без медалей. Второе место завоевал Александр Бортник — украинец, выступавший под флагом США. Бронза — у мексиканца Хосе Мартинеса. Лучший из россиян (Chess.com допускает наших игроков только под нейтральным флагом, хотя формально не обязан этого делать) — Давид Паравян — финишировал восьмым.

Хикару Накамура. Фото Global Look Press

Китайское доминирование

Тем временем в классических шахматах завершился титульный матч среди женщин, который в нынешнем году был чисто китайским делом. Цзюй Вэньцзюнь защитила титул, которым владеет с 2018 года. В заключительной, 12-й партии Цзюй белыми фигурами обыграла претендентку Лэй Тинцзе и одержала итоговую победу со счетом 6,5:5,5. В предыдущем матче за женскую шахматную корону в 2020 году Вэньцзюнь победила россиянку Александру Горячкину. У мужчин чемпионом в классике, напомню, теперь тоже является китаец — Дин Лижэнь.

— Матч был очень интересным и равным. Лэй Тинцзе показала себя с лучшей стороны, она играла очень опасно и жестко, — прокомментировал результат женского чемпионского поединка в интервью ТАСС международный гроссмейстер Сергей Шипов. — В первой части матча она давила, доминировала, но, видимо, чемпионке мира нужна была встряска, потому что она не так часто играет. Я внимательно смотрел все партии и, честно говоря, болел за чемпионку мира. Она блестяще все сделала и по праву защитила свой титул.

Действующей чемпионкой мира в рапиде в данный момент является еще одна китаянка — Тань Чжунъи. И только в блице титул у представительницы другой страны — Бибисары Асаубаевой из Казахстана. У мужчин действующим чемпионом мира по блицу и рапиду продолжает оставаться норвежец Магнус Карлсен. Чемпионом мира по случайным (фишеровским) шахматам минувшей осенью стал американец Хикару Накамура. Среди женщин фишеровский титул сейчас не разыгрывается.