Дин заявил, что будет защищать корону. Он не играл почти семь месяцев из-за психологических проблем

Лижэнь и Непомнящий вновь сыграют друг с другом в шахматы в классическом контроле уже в этом месяце

В субботу, 13 декабря, стартует супертурнир в Вейк-ан-Зее, традиционно открывающий шахматный календарь. В этом году в турнире после большого перерыва сыграет действующий чемпион мира Дин Лижэнь. Компанию китайскому гроссмейстеру в Нидерландах составят топ-игроки: Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа, Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов, Доммараджу Гукеш, чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь... Ждать сверхрезультатов от Дина точно не стоит, однако Лижэнь уже сделал важное заявление. Несмотря на психологические проблемы, он готов к защите короны.

Дополнительное давление

В начале января 17-й чемпион мира Дин Лижэнь сел за доску в официальном турнире впервые с середины мая, когда он принимал участие в этапе Grand Chess Tour в Бухаресте. Напомним, что в столицу Румынии участники матча за звание чемпиона мира переехали всего через шесть дней после завершения своего противостояния в Астане. Поэтому их неубедительные результаты никого не удивили. Непомнящий тогда набрал 3,5 очка, Лижэнь — 4.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

После семимесячного перерыва Дин также сыграл неудачно. На локальном китайском турнире чемпион мира проиграл два мини-матча своим партнерам по сборной Китая: Ван Хао и Вэй И. Эти результаты (потерял 12.4 пункта) стоили ему первого места в мировом рапид-рейтинге. Китайца обошел Магнус Карлсен.

Теперь Дин попробует не опустить свой рейтинг в классику, где он располагается на четвертой позиции. Впереди Карлсен, Фабиано Каруана и Хикару Накамура. В интервью перед стартом Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее Лижэнь признался, что сейчас чувствует себя лучше, чем после победы в Астане.

«Я потратил много времени на восстановление. Это были проблемы психологического характера, не физические, — признался Дин в интервью Петеру Доггерзу. — Сейчас я могу сказать, что чувствую себя намного лучше, чем, может быть, два или три месяца назад. Психологически я готов к турниру [в Вейк-ан-Зее], но не уверен, что смогу в этот раз показать свои лучшие шахматы. Пока мне тяжело конкурировать в этом очень длинном классическом турнире. Но я взволнован, потому что это шанс проверить свои силы и возможности прямо здесь и сейчас».

Чемпион мира признался, что не чувствует себя фаворитом супертурнира.

«Я не так уверен в своих силах, — продолжил гроссмейстер. — Кроме того, на меня как на обладателя шахматной короны будут направлены все камеры, что создает дополнительное давление».

Алиреза Фирузджа. Фото Global Look Press

Ставка на Фируджа

В прошлом году Дин занял только 11-е место в Вейк-ан-Зее, но тогда это списали на подготовку к матчу с Непомнящим и нежелание показывать свои наработки. Если в этом году Лижэнь вновь продемонстрирует такой слабый перформанс, то вновь поднимется волна разговоров, что китайский гроссмейстер — самый случайный чемпион мира в истории (ранее эксперты называли таким человеком Макса Эйве).

Впрочем, сам Дин не унывает: «Я хотел бы выиграть больше титулов, больше турниров. И я буду защищать свой титул чемпиона мира. Болельщикам не о чем беспокоиться».

Соперник Лижэня в матче за корону определится по итогам турнира претендентов, который пройдет в Торонто со 2 по 25 апреля. Напомним, что помимо Непомнящего в нем примут участие Каруана, Накамура, Фируджа, Прагнананда, Гукеш, Видит Гуджрати и Ниджат Абасов.

«Фабиано Каруана является фаворитом турнира претендентов, он демонстрирует хорошие шахматы, — подчеркивает Дин. — Если вы спросите меня о моем любимом сопернике, я бы назвал Алиреза Фируджа. В первую очередь из-за его динамичного стиля. И он отлично проявил себя в последнем турнире, когда выиграл семь партий подряд, чего довольно сложно достичь. Он опасный соперник, но против него довольно интересно играть».