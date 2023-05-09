«Это был единственный раз, когда я играл в классику с похмелья». Карлсен вспомнил бессонную ночь в Лондоне

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На днях вышла вторая часть разговора Магнуса Карлсена и Эшлида Брина в подкасте Sjakksnakk Podcast. В первом выпуске 16-й чемпион мира много рассказывал о матче между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим в Астане и отметил, что классика постепенно умирает. Во второй — поделился безумным случаем, который произошел с норвежцем в ходе отбора на турнир претендентов-2013, а также дал понять, что, скорее всего, не вернется в чемпионский цикл в 2024 году.
Шестнадцатый чемпион мира рассказал, что он не спал ни минуты перед партией с Люком Макшейном в London Chess Classic 2012. Со своими друзьями и шахматным журналистом Одином Бликра Веа он решил отпраздновать свой день рождения в боулинг-клубе и хорошо поужинать. Отметим, что россиянин Ян Непомнящий, в то время работавший секундантом у Карлсена, первым решил отправиться домой.
«Мы же свернули немного не туда... Это первый и единственный раз, когда я играл в классические шахматы с похмелья, — вспоминает Магнус. — Я вообще не спал перед партией. В Лондоне есть такая тема, что участники должны сидеть в зале за десять минут до начала партии. Я пришел и задремал, пока вдруг сквозь сон не услышал, как меня зовут. Я такой: «О!» — и пришлось подниматься на сцену».
Малкольм Пейн, главный организатор турнира, не заметил ничего странного: «Он дремал в первом ряду — я подумал, что он вспоминает подготовку или что-то в этом роде. Он встрепенулся, когда услышал свое имя», — приводит его слова NRK.
У Карлсена возникли проблемы: «Я чувствовал себя настолько уставшим и больным, что в какой-то момент хотел сдаться. Был уверен, то меня переиграют». Но на 28-м ходу Макшейн допустил грубый зевок. И Магнус практически моментально довел партию до победы. «Я мечтал закончить как можно быстрее, чтобы отправиться в отель спать».
Карлсен в итоге выиграл тот турнир, а также побил рейтинговый рекорд Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).
Также Магнус рассказал, что для него уже не так важно возглавлять рейтинг. Раньше было иначе. Отметим, что Карлсен возглавляет классический рейтинг ФИДЕ с 2012 года.
«Я чувствую, что изменился. Я уже давно внутренне отказался от участия в чемпионском цикле, — говорит норвежец. — В течение нескольких лет мне было важно занимать верхнюю строку в мировом рейтинге, но теперь я очень редко играю в классические шахматы, поэтому и отношение к первому месту тоже меняется. Я постараюсь остаться номером один, с большим отрывом. Но сейчас, когда я так мало играю в турнирах, мне уже не кажется, что это так важно. Чаще всего я об этом просто не думаю».
По словам Карлсена, контроль в классику слишком долгий. Играть одну партию по пять-шесть часов — слишком утомительно.
«Играть в классические шахматы интересно чисто на интеллектуальном уровне. Приятно, когда есть время подумать, во всем разобраться, но я сыт по горло всей этой подготовкой. Меня раздражает, что каждый раз нужно придумывать какие-то новые идеи, чтобы просто получить возможность играть. Если бы не это, классический контроль был бы моим любимым. Но сегодняшнее положение дел разочаровывает».
«При нынешнем формате шансы моего участия невелики. Если формат изменится, то все возможно. Но вероятность того, что я сыграю в следующем турнире претендентов, менее одного процента, — подчеркивает Магнус. — Моя мотивация? У меня на сегодняшний день нет каких-то амбициозных целей. Я почти отказался от попыток достичь рейтинга 2900, это очень, очень сложно сделать. Я получаю удовольствие, играя в шахматы, но моя мотивация меняется от турнира к турниру. Когда я последний раз играл во Франции, мне нравилось проводить время в горах с моей семьей, и я совершенно не хотел жертвовать временем со своими родными, чтобы попытаться подготовиться. Просто садился за доску и старался играть как можно лучше, не более того. Но иногда я действительно хочу победить. Так или иначе, участие в крупнейших турнирах совершенно не гарантирует высокой мотивации».
Ближайший турнир в классику в календаре 16-го чемпиона мира — Norway Chess-2023, который состоится с 29 мая по 9 июня. Компанию Карлсену составят Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Арьян Тари.