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Карлсен заработал за год почти 12 миллионов долларов. Доходы Магнуса растут

Шахматист Карлсен заработал за год около 12 миллионов долларов
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Околошахматная деятельность 16-го чемпиона мира оставляет больше вопросов, чем ответов.

Последние успехи индийских вундеркиндов — Доммараджу Гукеша (дебютирует в топ-10, обойдя Виши Ананда) и Рамешбабу Прагнанандха (дошел до финала Кубка мира и отобрался в претенденсткий) — меркнут на фоне последних перформансов Магнуса Карлсена. Дебютная победа на Кубке мира в Баку, предсказуемый отказ играть в Торонто-2024 и перемирие с Хансом Ниманном. Безусловно, экс-чемпион мира уже золотыми буквами вписал свое имя в историю шахмат, но оставит ли он после себя какое-то наследие? В этом есть сомнения.

Требования и девальвация

Новость о том, что Ханс Ниманн возвращается на Chess.com, а платформа и Карлсен больше не имеют к нему претензий, стала громом среди ясного неба. Пока Магнус и Chess.com давали травоядные комментарии о невиновности Ханса (абсолютно забыв про свой 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях и является законченным обманщиком), сам американец говорил с позиции силы: «Я хотел бы подтвердить, что, на мой взгляд, отчет Chess.com является клеветническим и я оспариваю их утверждения. Также хотел сказать, что не важно, с какими препятствиями я столкнусь. Не важно, как сильно вы меня отменяете. Не важно, что вы делаете, чтобы разрушить мою карьеру или загубить мою репутацию. Эти трудные времена только укрепили мою решимость и характер и лишь сильнее вдохновили меня забраться на самый верх. Наступит день, когда я стану сильнейшим игроком в мире».

 
Магнус Карлсен и&nbsp;Ханс Ниманн. Карлсен и Ниманн вновь могут сойтись за шахматной доской. Ждем нового скандала от норвежца?

«Карлсен очень неграмотно отработал историю с Хансом, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов. — Эмоциональный отъезд с турнира в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, странные комментарии и пресс-релизы, сдача партии в онлайне на втором ходу. И теперь унизительные комментарии после мирового соглашения. Великий чемпион, умеющий сохранять удивительное хладнокровие за доской, совершенно не справился с эмоциями вне ее. А эмоции — худший советчик в таких вопросах. Да, может, и во всех остальных тоже. Я с глубочайшим уважением отношусь к его шахматному наследию, оно золотыми страницами вписано в историю шахмат. Но околошахматная деятельность экс-чемпиона мира оставляет больше вопросов, чем ответов.

Например, он призывает сократить время партий в цикле розыгрыша звания чемпиона мира и сделать несколько партий в день. И тогда, говорит, есть шанс, что я вернусь в цикл. Но Кубок мира с классическим контролем, который тоже является частью цикла, он спокойно играет. И выигрывает. Непоследовательно как-то. Гарри Каспаров (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») в 90-е крушил шахматный мир и сделал много плохого, но он хотя бы приводил новых спонсоров на реализацию своих идей. «Гран-при» по быстрым шахматам — лучшее, что случилось с нашей игрой за последние 40 лет, — его рук дело. Матчи с компьютером IBM — вершина интереса к шахматам в мире, до сих пор регулярно слышу про первую победу компа над человеком. А Карлсен для шахмат особо ничего не делает, просто требует выгодных условий для себя: в быстрые [шахматы] он вне конкуренции. И своим отказом девальвирует титул и весь отбор».

Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Без Торонто

Напомним, что Магнус отказался от матча с Яном Непомнящим в Астане. В новом отборочном цикле Карлсен получил путевку в турнир претендентов-2024 за победу на Кубке мира-2023, но сразу дал понять (после выхода в полуфинал), что в Торонто его ждать не стоит.

С одной стороны, обидно. Все-таки у многих поклонников Магнуса теплилась надежда, что норвежец вернется в чемпионский цикл. Среди аргументов приводился вероятный интерес 16-го чемпиона мира поиграть круговой турнир со звездами нового поколения (пока, правда, на ТП отобрался только Прагг), возможность поучаствовать в первом ТП в Северной Америке, а также возраст. В ноябре ему исполнится 33 года, а следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Карлсену исполнится уже 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?

 
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Но Магнуса, похоже, абсолютно это не волнует. И это логично. Давайте сравним эту ситуацию с обычной жизнью. Например, вы занимаете пост генерального директора крупной компании. Руководите ею более 10 лет, но чувствуете, что достигли своего потолка. Вы пишете заявление по собственному желанию и покидаете свою позицию. Спустя год вы открываете новостной сайт/газету и видите, что ваш бывший работодатель объявил конкурс на позицию гендиректора. Захотите ли вы в нем участвовать, если совсем недавно ушли по собственному? Наверное, нет. Так же думает и Карлсен.

Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Самый успешный финансовый год

Впрочем, и без участия в чемпионском цикле доходы Магнуса растут. По сообщениям норвежских СМИ, 2022 год стал самым прибыльным в карьере суперзвезды шахмат. Благодаря продаже акций Play Magnus в пользу Chess.com доход Карлсена до вычета налогов составил почти 79 миллионов норвежских крон (почти 7,5 миллиона долларов). А с учетом призовых и рекламной деятельности общий заработок экс-чемпиона мира за 2022 год составил 125 миллионов норвежских крон (11,8 миллиона долларов). VG отмечает, что это самый прибыльный год в карьере Магнуса.

 
Магнус Карлсен. «Абсолютно не согласен, что с классическими шахматами все хорошо». Карлсен вновь атакует ФИДЕ

Хотя в недавнем исследовании The Chess Journal Магнус только замыкает тройку самых богатых шахматистов в истории. Издание оценивает его состояние в 30 миллионов долларов. Выше расположились 12-й и 13-й чемпионы мира — по 50 миллионов долларов у Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ»). Интересно, что четвертое место в этом рейтинге занимает азербайджанец Теймур Раджабов (20 миллионов), который никогда не был близок к званию лучшего гроссмейстера мира. Топ-5 замыкает Виши Ананд (15 миллионов). Далее следуют Фабиано Каруана (10), Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура (по 5), Юдит Полгар и Владимир Крамник (по 4).

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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