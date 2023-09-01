Карлсен заработал за год почти 12 миллионов долларов. Доходы Магнуса растут

Околошахматная деятельность 16-го чемпиона мира оставляет больше вопросов, чем ответов.

Последние успехи индийских вундеркиндов — Доммараджу Гукеша (дебютирует в топ-10, обойдя Виши Ананда) и Рамешбабу Прагнанандха (дошел до финала Кубка мира и отобрался в претенденсткий) — меркнут на фоне последних перформансов Магнуса Карлсена. Дебютная победа на Кубке мира в Баку, предсказуемый отказ играть в Торонто-2024 и перемирие с Хансом Ниманном. Безусловно, экс-чемпион мира уже золотыми буквами вписал свое имя в историю шахмат, но оставит ли он после себя какое-то наследие? В этом есть сомнения.

Требования и девальвация

Новость о том, что Ханс Ниманн возвращается на Chess.com, а платформа и Карлсен больше не имеют к нему претензий, стала громом среди ясного неба. Пока Магнус и Chess.com давали травоядные комментарии о невиновности Ханса (абсолютно забыв про свой 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях и является законченным обманщиком), сам американец говорил с позиции силы: «Я хотел бы подтвердить, что, на мой взгляд, отчет Chess.com является клеветническим и я оспариваю их утверждения. Также хотел сказать, что не важно, с какими препятствиями я столкнусь. Не важно, как сильно вы меня отменяете. Не важно, что вы делаете, чтобы разрушить мою карьеру или загубить мою репутацию. Эти трудные времена только укрепили мою решимость и характер и лишь сильнее вдохновили меня забраться на самый верх. Наступит день, когда я стану сильнейшим игроком в мире».

«Карлсен очень неграмотно отработал историю с Хансом, — написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор Федерации шахмат России, создатель Levitov Chess Илья Левитов. — Эмоциональный отъезд с турнира в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, странные комментарии и пресс-релизы, сдача партии в онлайне на втором ходу. И теперь унизительные комментарии после мирового соглашения. Великий чемпион, умеющий сохранять удивительное хладнокровие за доской, совершенно не справился с эмоциями вне ее. А эмоции — худший советчик в таких вопросах. Да, может, и во всех остальных тоже. Я с глубочайшим уважением отношусь к его шахматному наследию, оно золотыми страницами вписано в историю шахмат. Но околошахматная деятельность экс-чемпиона мира оставляет больше вопросов, чем ответов.

Например, он призывает сократить время партий в цикле розыгрыша звания чемпиона мира и сделать несколько партий в день. И тогда, говорит, есть шанс, что я вернусь в цикл. Но Кубок мира с классическим контролем, который тоже является частью цикла, он спокойно играет. И выигрывает. Непоследовательно как-то. Гарри Каспаров (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») в 90-е крушил шахматный мир и сделал много плохого, но он хотя бы приводил новых спонсоров на реализацию своих идей. «Гран-при» по быстрым шахматам — лучшее, что случилось с нашей игрой за последние 40 лет, — его рук дело. Матчи с компьютером IBM — вершина интереса к шахматам в мире, до сих пор регулярно слышу про первую победу компа над человеком. А Карлсен для шахмат особо ничего не делает, просто требует выгодных условий для себя: в быстрые [шахматы] он вне конкуренции. И своим отказом девальвирует титул и весь отбор».

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Без Торонто

Напомним, что Магнус отказался от матча с Яном Непомнящим в Астане. В новом отборочном цикле Карлсен получил путевку в турнир претендентов-2024 за победу на Кубке мира-2023, но сразу дал понять (после выхода в полуфинал), что в Торонто его ждать не стоит.

С одной стороны, обидно. Все-таки у многих поклонников Магнуса теплилась надежда, что норвежец вернется в чемпионский цикл. Среди аргументов приводился вероятный интерес 16-го чемпиона мира поиграть круговой турнир со звездами нового поколения (пока, правда, на ТП отобрался только Прагг), возможность поучаствовать в первом ТП в Северной Америке, а также возраст. В ноябре ему исполнится 33 года, а следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Карлсену исполнится уже 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?

Но Магнуса, похоже, абсолютно это не волнует. И это логично. Давайте сравним эту ситуацию с обычной жизнью. Например, вы занимаете пост генерального директора крупной компании. Руководите ею более 10 лет, но чувствуете, что достигли своего потолка. Вы пишете заявление по собственному желанию и покидаете свою позицию. Спустя год вы открываете новостной сайт/газету и видите, что ваш бывший работодатель объявил конкурс на позицию гендиректора. Захотите ли вы в нем участвовать, если совсем недавно ушли по собственному? Наверное, нет. Так же думает и Карлсен.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Самый успешный финансовый год

Впрочем, и без участия в чемпионском цикле доходы Магнуса растут. По сообщениям норвежских СМИ, 2022 год стал самым прибыльным в карьере суперзвезды шахмат. Благодаря продаже акций Play Magnus в пользу Chess.com доход Карлсена до вычета налогов составил почти 79 миллионов норвежских крон (почти 7,5 миллиона долларов). А с учетом призовых и рекламной деятельности общий заработок экс-чемпиона мира за 2022 год составил 125 миллионов норвежских крон (11,8 миллиона долларов). VG отмечает, что это самый прибыльный год в карьере Магнуса.

Хотя в недавнем исследовании The Chess Journal Магнус только замыкает тройку самых богатых шахматистов в истории. Издание оценивает его состояние в 30 миллионов долларов. Выше расположились 12-й и 13-й чемпионы мира — по 50 миллионов долларов у Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ»). Интересно, что четвертое место в этом рейтинге занимает азербайджанец Теймур Раджабов (20 миллионов), который никогда не был близок к званию лучшего гроссмейстера мира. Топ-5 замыкает Виши Ананд (15 миллионов). Далее следуют Фабиано Каруана (10), Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура (по 5), Юдит Полгар и Владимир Крамник (по 4).