Карлсен, Накамура и русские топы устроят новогоднюю битву в Казахстане. ЧМ по рапиду и блицу нельзя пропустить

Абдусатторов попытается отстоять титул, Ниманн сыграть партию с Магнусом.

В понедельник, 26 декабря, стартует последний крупный шахматный старт 2022 года — чемпионат мира по рапиду и блицу, который примет Алма-Ата. Традиционно в этих соревнованиях принимают участие почти все сильнейшие шахматисты мира. До крупнейшего мегаполиса Казахстана в этом году доедут чемпион мира Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Тань Чжунъи и многие другие. Всего около 300 участников из 46 стран (российские и белорусские гроссмейстеры будут выступать под флагом ФИДЕ). Призовой фонд составит 1 миллион долларов. Трибуны Дворца спорта имени Балуана Шолака в эти предновогодние дни пустовать не будут. Почти все билеты на ЧМ проданы.

Победители из Казахстана и Узбекистана

Казахстан в последние годы часто проводил у себя крупные шахматные турниры. В 2019 году в Астане прошел командный чемпионат мира, в 2013 году — женский командный ЧМ, а годом ранее ЧМ по рапиду и блицу. Тогда оба главных приза у мужчин увезли россияне: Сергей Карякин победил в быстрых шахматах (на очко опередив Магнуса Карлсена), а Александр Грищук был неподражаем в блице (набрал на пол-очка больше титулованного норвежца). В 2022 году ЧМ по быстрым шахматам вновь должен был пройти в Астане, но из-за коронавирусных ограничений был перенесен в Варшаву.

В столице Польше результаты были сенсационные. У мужчин в блице сразу у трех шахматистов был одинаковый показатель — по 15 очков набрали Вашье-Лаграв, Дуда и Алиреза Фируджа (Даниил Дубов отстал на пол-очка). В итоге француз выиграл по дополнительным показателям. У женщин до титула чемпионки мира неожиданно добралась представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. 17-летняя шахматистка уверенно опередила всех конкуренток. Второй в итоге стала Александра Костенюк, третьей — еще одна россиянка Валентина Гунина (в топ-10 также попали Полина Шувалова, Александра Горячкина и Екатерина Лагно). Зато Костенюк взяла реванш у Асаубаевой в рапиде, вырвав победу в последнем туре (топ-3 замкнула Гунина, Лагно стала четвертой). Отметим, что Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде.

В быстрых шахматах у России мог быть золотой дубль, но Яну Непомнящему не повезло. После завершения трех туров в рапиде у четырех шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Непомнящий, Карлсен, Каруана) было одинаковое количество очков — по 9,5. В итоге за титул в дополнительном мини-матче сразились Абдусатторов и Непомнящий, которые обошли конкурентов по дополнительным показателям.

В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход — несложный для его уровня. Во второй партии давил уже представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось бы, смог спасти положение, но попался в последнюю ловушку на исходе времени.

Таким образом, Нодирбек стал самым молодым чемпионом мира по рапиду (17 лет). И этот успех стал заслуженным. Помимо Непомнящего в Варшаве узбекистанец обыграл Карлсена, Каруану, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда (на Всемирной шахматной олимпиаде-2022 подтвердил статус восходящей звезды мировых шахмат, добыв золото для своей команды).

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Кто помешает Магнусу?

За последние восемь лет россияне четыре раза становились чемпионами мира по блицу (Грищук в 2015-м, Сергей Карякин в 2016-м, Екатерина Лагно в 2018-м и 2019-м) и дважды — чемпионами мира по быстрым шахматам (Даниил Дубов в 2018-м, Александра Костенюк в 2021-м). В этот раз представители нашей страны также входят в число фаворитов. Особенно эксперты выделяют Костенюк, Лагно, Гунину, Дубова и Непомнящего.

Из иностранцев высокие шансы на успех имеют Антоанета Стефанова, Анна Ушенина, Тань Чжунъи, Хампи Конеру, Хикару Накамура, прошлогодние триумфаторы и, конечно, Карлсен.

— Фаворит всегда Магнус (Карлсен четырежды выигрывал ЧМ по рапиду и трижды по блицу), — говорил в интервью «СЭ» вице-чемпион России-2022 Санан Сигюров. — Чем меньше контроль времени, тем он сильнее. В принципе, помимо него есть еще гроссмейстеры, кто на протяжении этого года здорово проявил себя в рапиде и в блице. Особо выделю индийскую молодежь: Нихала Сарина и Арджуна Эригайси. Для себя какой результат посчитали бы удачным в Казахстане? Дойти как можно дальше.

Карякин, отказавшийся играть в Казахстане под флагом ФИДЕ, считает главным конкурентом Магнуса Хикару Накамуру.

— Американец сейчас находится в отличной форме, недавно выиграл чемпионат мира по скоростным шахматам, одолев в финале Магнуса, — отметил «СЭ» Сергей Карякин. — Ранее он стал чемпионом мира по шахматам Фишера. Это его год.

Помимо Карякина до Алма-Аты не доехали Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Аниш Гири, Уэсли Со и Вишванатан Ананд. У женщин не будет лидеров мирового рейтинга — китаянок Хоу Ифань, Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь (действующая чемпионка мира), украинок Анны и Марии Музычук.

Зато в строю Ханс Ниманн — главный раздражитель Карлсена. Американский гроссмейстер, подавший иск против норвежца, Накамуру и владельцев сайта Chess . com на 100 миллионов долларов за обвинения в читерстве, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом: как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско? Вероятно, опять откажется играть, даже в ущерб возможности взять титул.