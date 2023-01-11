Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной

Спортсменка уверяет, что ее отъезд в Испанию не связан с политикой.

Иранская шахматистка Сарасадат Хадемальшарьех, выступающая под именем Сара Хадем, была среди участниц чемпионата мира ФИДЕ, проходившего с 25 по 30 декабря в Алма-Ате. По итогам турнира она заняла 22-е место, набрав 10 очков. Но ее выступление было запоминающимся — так как появилась спортсменка без традиционного для своей сборной хиджаба.

Свое решение Сара никак не объяснила. Возможно, она последовала примеру своей соотечественницы Эльназ Рекаби. 33-летняя иранка приняла участие в турнире по скалолазанию в Сеуле с непокрытой головой. Это была акция протеста со стороны Рекаби — она решила снять хиджаб на фоне протестов в стране после смерти 22-летней Махсы Амини, которая якобы скончалась в результате задержания полицией.

Решение

Иранские женщины могут заниматься профессиональным спортом, но при этом они обязаны соблюдать некоторые условия. Во-первых, их тренером обязательно должна быть женщина. Во-вторых, соревноваться можно только в хиджабе. Таким образом, своими действиями Сара Хадем нарушила законы родины и религии и по возвращении могла столкнуться с большими неприятностями.

Власти могли оценить подобный демарш как знак солидарности с оппозицией. Хотя спортсменка не делала никаких заявлений. Но с ее стороны уже были акции протеста — три года назад Алиреза Фируджа сбежал во Францию из-за того, что иранский режим запретил своим шахматистам играть с израильскими соперниками. Тогда Хадем публично поддержала коллегу.

Иранская шахматная федерация после поступка Хадем в Алма-Ате заявила, что шахматистка больше не представляет их организацию: «Хадем поехала на чемпионат самостоятельно и за свой счёт, а не через федерацию Ирана. Она не выступает за нашу страну», — приводит Arab News слова главы шахматной федерации Исламской Республики Хасана Тамини.

Фото FIDE

Последствия

Реакция на решение Сары была достаточно бурной. По информации Reuters, еще во время чемпионата мира спортсменка получила несколько телефонных звонков, в которых ее предостерегали от возвращения на родину. Родственники и родители Хадем, находящиеся в Иране, также получили угрозы.

Организаторам чемпионата мира в Алма-Ате даже пришлось принять дополнительные меры для безопасности спортсменки. У гостиничного номера Сары при содействии полиции Казахстана постоянно дежурили четыре человека в качестве охраны. А иранские СМИ уже тогда начали задаваться вопросом, вернется ли спортсменка на родину.

В итоге 3 января Хадем и ее семья прибыли в Испанию. Известно, что Сара вместе с супругом, иранско-канадским кинорежиссером Ардеширом Ахмади, владеет квартирой в этой стране. По данным нескольких источников, шахматистка приняла решение об иммиграции.

Фото FIDE

Переезд

Позднее Хадем в своих социальных сетях все же объяснила свое решение. Она подтвердила, что действительно вместе с мужем решила переехать жить в Испанию, но данный поворот ситуации произошел не по политическим причинам.

«Ходили слухи о том, что я стала беженкой. Хочу прояснить: я не беженка. На самом деле в этом нет необходимости, и в течение многих лет, благодаря моим успехам в моей области и моему супругу, я никогда не беспокоилась о получении вида на жительство через запрос об убежище. Наша иммиграция — это семейное решение, а не политическое. Иран по-прежнему остается нашим первым домом, и мы обязательно вернемся в нужное время», — написала Сара в социальных сетях.

Также она подтвердила, что выступала на чемпионате мира самостоятельно и на свои личные средства: «По поводу того, что я приехала сюда за счет правительства, федерации шахмат или казенных денег. С тех пор как мне исполнилось восемь лет, я участвую в шахматных турнирах благодаря кровным деньгам моего отца и призовым, которые я выигрывала на соревнованиях. Я лично, из своего кармана, оплачивала огромные расходы на иностранных тренеров».

Впрочем, Хадем стала не единственной иранской шахматисткой, выступавшей без хиджаба. На том же чемпионате мира в Алма-Ате с непокрытой головой появилась и Атуса Пуркашьян. Она также никак не прокомментировала свой поступок. Однако никаких сообщений о санкциях в ее отношении не появлялось.