Юные россияне взяли медали на первенстве мира в Батуми. Хорошие новости в шахматах

Среди победителей — 11-летняя сестра вице-чемпионки мира Александры Горячкиной.

В Батуми завершились первенства мира до 8, 10 и 12 лет. Юные российские спортсмены взяли три медали. Артем Усков с результатом 9,5 из 11 победил в группе до 12 лет. Роман Шогджиев в группе до 8 лет разделил 1-2-е места с французом Марком Льяри (по 9,5 из 11), но из-за поражения в личной встрече остался вторым. В группе девочек до 11 лет Оксана Горячкина и Диана Преображенская разделили 1-4-е места с индианкой Гуптой Шубхи и иранкой Маэдех Юсефиан — Горячкина по дополнительным показателям завоевала бронзу, а Преображенская осталась за чертой призеров. Российские спортсмены выступали под флагом ФИДЕ.

Победитель Карпова

Артем Усков — призер первенств России и Москвы, чемпион Москвы по рапиду до 19 лет, победитель командного турнира среди стран СНГ «Кубок Ботвинника» в составе сборной России (2022). «Очень тяжело быть рейтинг-фаворитом, и этот турнир это подтвердил: большинство игроков под первыми стартовыми номерами не попали в десятку в своих группах, — отметил отец юного шахматиста Глеб Усков. — Чтобы выиграть такой сложный турнир, требуется хорошая физическая форма, и в этом Артему помог спорт. Он много лет параллельно с шахматами занимался борьбой, а также любит футбол и настольный теннис. В Батуми как раз они играли в него с ребятами. Хочу сказать большое спасибо его тренерам, которые занимались с ним с детства и работают с ним сейчас. К этому первенству Артема готовили Сергей Долматов, Владимир Добров и Вячеслав Борисов».

Роман Шогджиев в возрасте семи лет стал чемпионом России в группе до 9 лет, призером первенств России и Москвы, победил 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова в мини-матче на Дне московского спорта в «Лужниках». Уже год при поддержке ФШР с ним регулярно работает один из опытнейших тренеров Михаил Шерешевский.

Землетрясение не помешало праздничной атмосфере

Оксана Горячкина, представляющая ЯНАО, — обладательница Детского Кубка России среди девочек до 13 лет (2021), призер первенств Европы (онлайн), России и ЯНАО, младшая сестра сильнейшей шахматистки России Александры Горячкиной.

— Несмотря на запрет какой-либо российской символики, наши юные спортсмены продемонстрировали высокий моральный дух и отменные бойцовские качества, — поделился старший тренер юношеской сборной России гроссмейстер Михаил Кобалия. — Немного не повезло Николаю Клейменову, который в группе до 10 лет имел шансы на победу, но в итоге по третьему дополнительному показателю остался за чертой призеров. Организация первенства мира грузинской стороной продемонстрировала истинно кавказское гостеприимство. Несмотря на землетрясение в Батуми в последний день турнира, закрытие соревнований получилось очень торжественным, его посетил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Победителям были вручены ценные призы: айфоны, айпады, ноутбуки и другие подарки.