«Если бы отца Фируджа не было в Торонто, то Алиреза выступил бы лучше». Колонка Валентины Гуниной

Двукратная чемпионка мира по блицу — о главных событиях на турнирах претендентов и претенденток.

Пятикратная чемпионка России, первая в истории трехкратная чемпионка Европы в личном зачете, двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина в своей колонке для «СЭ» рассказывает, какой ее предстартовый прогноз на турнир претендентов/претенденток сбылся, а какой нет, поддерживает Александру Горячкину и называет партию, в которой может определиться победитель мужского турнира.

В 10-м туре очень обидное поражение потерпела Саша Горячкина. После прохождения контроля у нее было фактически проиграно, но за счет неплохой защиты ей удалось перевести партию в эндшпиль. В нем точнее была Лэй Тинцзе. Слышала, что многие подвергли нашу шахматистку критике за эту неудачу. Например, Сергей Шипов говорил, что даже его юные ученики не сыграли бы так слабо в этой позиции. Хочу сказать в защиту Саши, что это был тяжелейший эндшпиль и разобраться в нем было не так просто. Еще момент: это уже десятый тур, усталость накопилась приличная.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Также Сергей Юрьевич некорректно говорил про Яна Непомнящего. Мол, он провалился в русской партии с Праггом в первом круге. Но чтобы делать такие выводы, надо проводить серьезный анализ на самых инновационных движках. Сравнивать их показатели. Иначе это просто огульная критика.

Если говорить про турнирную таблицу, то Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи оторвались от россиянок на одно очко. Вроде бы это не суперпреимущество, но китаянки так уверены в себе, что вряд ли его упустят (такое чувство, что для успокоения они пользуются традиционной китайской медициной, хотя и никогда не говорят об этом). Видимо, они и разыграют первое место между собой. Хочу ошибаться.

На последнем же месте идет Рамешбабу Вайшали, от которой я ждала сюрприза на этом турнире. Увы, но для представительницы Индии турнир совсем не задался, она просто не справилась с давлением этой «мясорубки». Я посмотрела ее партию 10-го тура с Нургюл Салимовой. У болгарки по ходу партии было огромное преимущество («+5», «+6»), но она каким-то непостижимым образом прошла мимом выигрыша, а затем и вовсе проиграла. Вот про эту партию действительно можно сказать, что она не уровня турнира претенденток. Тут эмоции у обеих девушек зашкаливали.

В отличие от мужчин даже топ-шахматистки не умеют справляться с эмоциями и могут сыпать детскими ошибками. И ближе к завершению турнира претенденток, в последних турах, мы вполне можем увидеть много «зевков». Хотя та же Горячкина не привязана к эмоциональной составляющей. От нее жду качественных и стабильных партий, даже несмотря на обидное поражение от Лэй.

С Вайшали мой прогноз не сбылся, зато, увы, оправдался худший сценарий по выступлению Алиреза Фируджа. Такое чувство, что его состояние напрямую зависит от настроения папы и собственного настроения. Если мы ругали Непомнящего за эмоциональную нестабильность, то Фируджа перещеголял в этом аспекте всех своих соперников.

Алиреза Фируджа. Фото Global Look Press

Повторюсь, отец его сильно накручивает, делает странные заявления (особенно позабавило про русский след и «подсказки» от Марка Глуховского). Если бы его не было в Торонто, то Алиреза выступил бы лучше.

Что касается недовольства Фируджа действиями судьи, то тут я на стороне Алиреза (Арис Маргетис в середине партии с Яном Непомнящим сделал замечание представителю Франции, чтобы тот больше не гулял по залу, потому что его обувь шумит во время ходьбы по деревянному полу. — Прим. «СЭ»). Все-таки такое замечание, даже несмотря на жалобу другого участника (Ниджата Абасова), можно было сделать после партии. На пресс-конференции или в отеле. Кстати, обычно такие замечания судьи делают девушкам, которые надевают каблуки. Но опять же, это происходит по завершении игрового дня.

Ян после спасения от Фируджа не смог создать серьезные проблемы Гукешу в испанской партии (защита Коцио). Впереди его ждут встречи с Видитом, Праггом, Накамурой и Каруаной. Не исключаю, что судьба первого места решится именно в заключительной партии с Каруаной. Непомнящий будет играть черными, и может получиться очень интересная и эмоциональная партия (верим в Яна).

Впрочем, до 14-го тура надо еще дожить. Плюс не будем забывать про Гукеша, который сполна реализует свой потенциал в Торонто. Спокоен, придерживается фирменного стиля. Не удивлюсь, если ему хватит сил и на сильный финиш. К тому же его еще ждут партии с потерявшими турнирную мотивацию Абасовым и Фируджа. Он по-прежнему мой скрытый фаворит.

Валентина Гунина благодарит ДоброFON за поддержку в этом году.

Положение участников после 10-го тура:

Мужчины

1-2. Ян Непомнящий, Доммараджу Гукеш — по 6,

3-5. Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Рамешбабу Прагнанандха — по 5,5,

6. Видит Сантош Гуджрати — 5,

7. Алиреза Фируджа — 3,5,

8. Ниджат Абасов — 3.

Пары 11-го тура:

Прагнанандха — Накамура

Видит — Непомнящий

Гукеш — Каруана

Фируджа — Абасов

Женщины

1-2. Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи — по 6,5,

3-4. Александра Горячкина, Екатерина Лагно — по 5,5,

5. Хампи Конеру — 4,5,

6-7. Анна Музычук, Нургюл Салимова — по 4,

8. Рамешбабу Вайшали — 3,5.

Пары 11-го тура:

Тань Чжунъи — Лагно

Конеру — Салимова

Вайшали — Горячкина

Лэй Тинцзе — Музычук