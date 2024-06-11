Крамник проиграл «матч года» перуанцу Жоспему. Короля «титульных вторников» обвиняли читерстве

14-й чемпион мира и Жоспем сыграли офлайн и выразили уважение друг другу, но без скандала не обошлось.

Владимир Крамник уступил в необычном матче талантливому перуанцу Хосе Мартинесу Алькантара (больше известный как Жоспем). Многие любители шахмат ранее могли и не слышать имени этого гроссмейстера, но Владимир Борисович много раз намекал, что у звезды Chess.com аномальная разница между игрой вживую и онлайн. Испанские журналисты решили устроить им офлайн-матч в Мадриде, который должен был показать истинный уровень игры Жоспема. Но показал ли он хоть что-то? Мнения сильно разнятся.

Ничего экстраординарного

Для понимания приведем цитату Крамника о Жоспеме за несколько месяцев до события, которое многие эксперты в шутку окрестили матчем года. «Я внимательно изучил игру топ-игроков онлайн за последние полгода-год, — заявил Крамник в эфире Levitov Chess. — И топ-5 выглядит следующим образом: Карлсен, Накамура, Вашье-Лаграв, Дуда, а на пятом месте Жоспем. Это немыслимо высокий результат, он должен быть блицером минимум мировой десятки (занимает 23-е место, живой рейтинг 2703). Но в офлайне играет он мало (не принимал участия в чемпионатах мира по быстрым шахматам последние три года). Допустим, в онлайне ему удобнее. Но за доской он должен быть в десятке, это колоссальный уровень. В последнем «Вторнике» (разговор состоялся в начале марта) Жоспем показал первое качество игры — выше Магнуса, Хикару. А это 22 партии, фактически чемпионат мира. Он должен быть игроком высочайшего уровня. Я не знаю, надо проверить, может, так и есть, но пока он этого не показал, потому что [в офлайне] он не играет».

Жоспем, в свою очередь, выражал исключительно уважение к Крамнику и был согласен на любой формат. В итоге было решено сыграть 36 партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. Половину партий участники должны были играть в обычный офлайн-блиц, а вторую половину — на онлайн-платформе, но находясь в одном помещении, что, вероятно, исключало потенциальную возможность читерства.

В первый день было сыграно десять партий матча за доской и две онлайн. Крамник был впереди (6,5 — 5,5). Жоспем, комментируя свою игру, подчеркнул, что мог бы действовать и сильнее, но при этом отметил отличную подготовку соперника. Во второй день игра Мартинеса не наладилась. За две партии до конца «живой» части перуанец сильно отставал от Владимира Борисовича, однако сумел выиграть последние два поединка онлайн, тем самым приблизившись на расстояние одного очка (7.5-6.5 в пользу россиянина).

«Убей меня, не понимаю, зачем Жоспем сел играть вживую? — сокрушался бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Он, видимо, не иногда подрубает обычно (пользуется компьютерными подсказками), там просто комп играет постоянно. Как-то еще держится в миттельшпиле, эндшпиль на уровне первого-второго разряда. Как вы понимаете, это не только мое мнение. Володя ничего не делает экстраординарного, тот просто элементарных вещей не понимает и не знает. Как сказал один мой друг вчера: «Он не шахматист».

В онлайн-части матча не обошлось без скандала. Крамник заявил, что у него некорректно отображалось время во второй партии на Chess.cоm, и попросил перенести остаток онлайн-партий на платформу Lichess, а также обнулить результаты первых двух партий. Организаторы пошли россиянину навстречу. По версии Chess.сom, новый ноутбук Крамника не успел корректно обновиться, и из-за этого произошел тот самый инцидент со временем. К следующему дню оба компьютера привели в полную боевую готовность.

Хосе Мартинес Алькантара. Фото Соцсети

Мышь и мат

Хотя это и привело к сокращению партий до 28, но баланс онлайна и офлайна был сохранен — участники сыграли по 14 партий вживую и с помощью компьютера соответственно.

В заключительный день Владимир Борисович вновь начал активные подсчеты, пытаясь доказать, что снова был нарушен временной баланс. На этот раз к бойкоту онлайна это не привело, и после серии побед Жоспем вышел вперед (11,5 — 10:5).

Оставалось сыграть шесть партий. Было видно, что Крамник уже сильно устал, а его 25-летний оппонент находится в своей стихии. В итоге Жоспем нарастил преимущество и смог довести матч до победы (14:5 — 11:5). Хотя технические проблемы продолжались. В 27-й партии у Владимира неожиданно закончилось время в ситуации, которая к тому не располагала. А 28-ю вообще не стали играть.

«Я был счастлив сыграть с Хосе, у меня нет никаких претензий к нему, — подытожил свое выступление Крамник. — Он вел себя прекрасно, как джентльмен. Возможно, я бы все равно проиграл, но я очень разочарован работой Chess.cоm. У меня были проблемы с часами. Наверное, у Хосе были те же самые проблемы. Я был бы рад сыграть еще один такой же матч, но чтобы все работало нормально».

Поражение Крамника не смог обойти стороной Хикару Накамура, которого Владимир также просил проверить на предмет аномальных результатов. «Очень рад, что Хосе Мартинес показал свой класс, а люди, которым позволено месяцами обвинять всех (в буквальном смысле) в читерстве и получать за это вознаграждение, сильно разочаровывают», — написал третий номер рейтинга ФИДЕ.

Накамуре ответил Ханс Ниманн, который сам был героем громкого читерского скандала. «А ты никогда не обвинял никого в читерстве? Сколько лет было Эндрю Тангу и Арджуну Эригайси, когда ты их обвинил? Я мог бы назвать еще несколько примеров...» — парировал американец.

Владимир Крамник. Фото Global Look Press

Основные же выводы «матчу года» сделал Левон Аронян: «Хосе очень уважает Влада и не возражает против какого-либо формата или условий. Уровни в онлайн-шахматах и в офлайне могут сильно различаться. Моему поколению не хватает навыков работы с мышью».

А вот Илья Левитов от своего мнения не отказался. «Человек онлайн из дома спокойно перекатывает всю элиту, показывает невероятный уровень игры и стабильности, а тут в матче с 49-летней легендой мировых шахмат с титаническим трудом его обыгрывает, играя, прямо сказать, неважно. Что он доказал в этом матче? Что он игрок в блиц высокого уровня, но и близко не своего обычного «домашнего». Давайте сделаем такой матч с Накамурой, думаю, счет будет ужасающий для Жоспема. Другое дело, что соглашусь с Левоном: для молодого поколения важно, где играть. С мышкой перуанский маэстро выглядел гораздо увереннее».