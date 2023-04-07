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DOTA 2

Сегодня, 18:31

Александр «krylat» Крылатов покинул состав Virtus.pro по Dota 2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Александр «StrangeR» Соломонов объявил об уходе из команды Александра «krylat» Крылатова.

«Александр пришёл в нашу команду в экстренной ситуации и достойно отыграл первый тур DPC. К его профессиональным и личным качествам у нас в команде никогда не было претензий, он всегда отдавался игре на максимум. Уверен, он найдёт себе место на про-сцене и мы ещё увидимся с ним в будущем», — приводит слова Соломонова официальный сайт организации.

Александр Крылатов вошел в состав Virtus.pro в декабре прошлого года. С марта он находился в запасе коллектива.

Источник: https://virtus.pro/articles/krylat-pokidaet-virtuspro
Киберспорт
Virtus.Pro (Dota 2)
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