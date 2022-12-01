Retrograde продолжит карьеру в составе HF по Dota2

Киберспортивная команда HF начала проводить активную работу по формированию состава по Dota2 на новый сезон DCP для Восточной Европы, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации издания, в составе будет играть экс-игрок «Gambit Esports», «Winstrike» и «Team Empire» Арслан «Retrograde» Шаджанов.

Известно, что свое место в составе сохранит Алексей «SohY» Коренков и еще одним игроком коллектива станет Алексей «Mastery» Винчевский.

Состав HF по Dota2:

Арслан «Retrograde» Шаджанов;

Алексей «Mastery» Винчевский;

Алексей «SohY» Коренков.

Регистрация игроков на новый сезон DPC должна пройти до 9 декабря 2022 года.