SQreen прокомментировал изменение состава Team Secret

Профессиональный игрок в Dota 2 Халед sQreen Эль-Хаббаш прокомментировал изменение состава Team Secret.

«По кику BOOM. Было читаемо, что Team Secret надо что-то менять. Выбор пал на BOOM. Почему на него? Да он всю жизнь показывал очень неуверенную игру и не был стабильным. Чего Team Secret не хватает сейчас — так это стабильности. Это явно не про BOOM», — приводит слова Эль-Хаббаша Cybersport.Metaratings.ru.

9 июня Team Secret объявила об уходе BOOM. Вместе с Бичаном команда заняла последнее место в первом дивизионе DPC 2023: Season 3 для Западной Европы, после чего вылетела во второй дивизион региональной лиги. Коллектив примет участие в закрытой квалификации к чемпионату The International 12.

10 июня киберспортивный клуб Team Secret представил нового игрока состава по Dota 2. За команду на третьей позиции теперь будет выступать Саефул Fbz Ильхам. Анонс состоялся в соцсетях.