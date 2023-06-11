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DOTA 2

Сегодня, 13:29

SQreen прокомментировал изменение состава Team Secret

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Dota 2 Халед sQreen Эль-Хаббаш прокомментировал изменение состава Team Secret.

«По кику BOOM. Было читаемо, что Team Secret надо что-то менять. Выбор пал на BOOM. Почему на него? Да он всю жизнь показывал очень неуверенную игру и не был стабильным. Чего Team Secret не хватает сейчас — так это стабильности. Это явно не про BOOM», — приводит слова Эль-Хаббаша Cybersport.Metaratings.ru.

9 июня Team Secret объявила об уходе BOOM. Вместе с Бичаном команда заняла последнее место в первом дивизионе DPC 2023: Season 3 для Западной Европы, после чего вылетела во второй дивизион региональной лиги. Коллектив примет участие в закрытой квалификации к чемпионату The International 12.

10 июня киберспортивный клуб Team Secret представил нового игрока состава по Dota 2. За команду на третьей позиции теперь будет выступать Саефул Fbz Ильхам. Анонс состоялся в соцсетях.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/sqreen-o-kike-boom-bylo-chitaemo-chto-team-secret-nado-chto-to-menyat-vybor-pal-na-nego-257908/
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