Журова — об отстранении российской команды по CS2 из-за проблем с визами: «Ситуация будет все хуже и хуже»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о том, что российскую команду 9Pandas отстранили от мейджора по CS2 в Копенгагене (Дания) из-за проблем с визами.

«Это тенденция. Так будет и дальше. Я считаю, что ситуация будет все хуже и хуже, к сожалению. Мы ломаем копья, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже. Но я допускаю, что Макрон просто не даст возможность пересечь границу, даже если будет 1-2 спортсмена. Я это говорила намного раньше», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Турнир в Дании пройдет с 17 по 31 марта. Его призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов. 9Pandas в турнире заменила шведская команда GamerLegion.