Педри, Доннарумма и Маунт вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Рейтинг их карточек — 89 OVR.

Some surprises around top leagues to open the campaign ??



An all-new #TOTW has arrived.#FUT #FIFA23 pic.twitter.com/TW0mLcr9Ep — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 12, 2022

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 12 октября.