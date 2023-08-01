За диск с EA Sports FC 24 в России придется заплатить больше 8 тысяч рублей

В российских магазинах появилась возможность предзаказать EA Sports FC 24 (FIFA 24) — первый футбольный симулятор от ЕА, выходящий не под брендом FIFA. Цена этого удовольствия — 8999 рублей для любой из платформ.

Можно говорить о рекорде — более дорогих игр в отечественных сетевых магазинах нет, если не считать продающуюся активацию God of War: Ragnarok за 12 899 рублей.

За рубежом стандартное издание FC 24 стоит 69 долларов — примерно 6300 рублей на момент написания статьи. Тем, кто все-таки купит предзаказ, доступ к игре откроется 29 сентября.