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1 апреля, 17:10

Xiaomi уделала Tesla? Китайский электрокар удивил обзорщиков

Владислав Шалганов
Корреспондент
Xiaomi SU7.
Фото Xiaomi
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В сети появились обзоры внешнего вида и функции электрокара от Xiaomi.

Машина открывается с помощью специальной карты, которая отвечает за блокировку дверей. Внутри водителя встретит строгий, минималистичный дизайн. Управлять техникой автомобиля можно с помощью сенсора на экране бортового компьютера.

Xiaomi SU7.
Фото Xiaomi

Xiaomi SU7 будет работать на аккумуляторах Contemporary Amperex Technology и BYD, в зависимости от конфигурации с одним или двумя двигателями.

21 000 оборотов в минуту — частота двигателей нового электрокара. Этот показатель выше, чем у Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo.

Автомобиль от Xiaomi должен появиться на рынке до конца 2024 года.

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