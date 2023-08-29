Геймеры выбрали самого неприятного протагониста в GTA — победили Тревор и Клод

Недавно мы рассказывали о дискуссии пользователей Reddit, определявших самого опасного играбельного персонажа в серии GTA.

Теперь же речь зашла о самом неприятном из протагонистов. Интересно, что во многом ответы совпадают — многим геймерам очень не нравятся Тревор из GTA 5 за его абсолютную отмороженность и постоянную жестокость и Клод из GTA 3 за его безэмоциональность и эгоистичность.

Отдельного упоминания заслуживает и Тони Сиприани, протагонист GTA: Liberty City Stories — уж слишком слепо тот следует приказам своего босса.