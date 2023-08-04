Мир столкнется с новым дефицитом видеокарт — в этот раз виноваты не майнеры

Виной возможного дефицита видеокарт на этот раз может стать развитие искусственного интеллекта.

Все больше компаний-разработчиков нейросетей переходят со специальных чипов на видеокарты. Это может быть связано с недавним повышением цен на определенные ИИ-графические процессоры NVIDIA, которое произошло на фоне политических конфликтов между США и Китаем.

Не исключено, что мир может ждать еще один дефицит видеокарт для обычных игроков, однако, на данный момент вся ситуация с ценами остается стабильной.