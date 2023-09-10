«Нас не остановят даже аномалии» — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о последствиях пожара в своем офисе

Недавний пожар в пражском офисе GSC заставил многих игроков переживать о будущем S.T.A.L.K.E.R. 2, и без того омраченного переносами и спорным качеством недавней демо-версии с Gamescom.

Впрочем, разработчики стараются поддерживать оптимизм. Они рассказали, что несмотря на выгорание целого этажа (которому теперь требуется «полное восстановление») никто не пострадал. Расследование причин пожара еще продолжается, как и разработка игры.

«Ни одна аномалия, даже «Жарка», нас не остановит», — пообещал представитель GSC.