С ChatGPT теперь можно поговорить при помощи микрофона — сделать это можно бесплатно

Компания OpenAI запустила функцию голосового доступа к чату-нейросети ChatGPT для всех пользователей. Чтобы сделать голос нейросети максимально естественным, OpenAI сотрудничали с профессиональными дикторами.

Запустить функцию можно в мобильных приложениях чат-бота на iOS и Android. Для активации голосового диалога с нейросетью нужно включить в приложении соответствующую настройку — нажать на кнопку с изображением наушников, выбрать предпочитаемый голос и начать разговор.

Разработчики из OpenAI обещают более живое и дружелюбное голосовое общение с пользователем, а также более гибкие функции в решении задач.