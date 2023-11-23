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Сегодня, 20:45

С ChatGPT теперь можно поговорить при помощи микрофона — сделать это можно бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
Она.
Фото Warner Bros.
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Компания OpenAI запустила функцию голосового доступа к чату-нейросети ChatGPT для всех пользователей. Чтобы сделать голос нейросети максимально естественным, OpenAI сотрудничали с профессиональными дикторами.

Запустить функцию можно в мобильных приложениях чат-бота на iOS и Android. Для активации голосового диалога с нейросетью нужно включить в приложении соответствующую настройку — нажать на кнопку с изображением наушников, выбрать предпочитаемый голос и начать разговор.

Разработчики из OpenAI обещают более живое и дружелюбное голосовое общение с пользователем, а также более гибкие функции в решении задач.

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