В Cyberpunk 2077 играет ежедневно 1 миллион человек на протяжении месяца

Разработчики польской компании CD Projekt RED сообщили, что в игру Cyberpunk 2077 ежедневно заходит по 1 миллиону человек. Такой показатель держится 4 недели подряд.

Ранее стало известно, что бывшая американская порноактриса Саша Грей появится в дополнении Phantom Liberty. DLC выйдет в 2023 году.

Cyberpunk 2077 вышел в декабре 2020-го. Разработкой занималась компания CD Projekt RED, которая также известна по проекту «Ведьмак».

На апрель 2022 года было продано больше 18 миллионов копий Cyberpunk 2077.