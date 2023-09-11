Игры с лучшим сюжетом: от The Witcher 3 до Cyberpunk 2077

По ним можно смело снимать кино.

Когда-то Джон Кармак уничижительно высказался про роль сюжета в играх. С тех пор многое изменилось, и теперь крепкая история считается чем-то само собой разумеющимся. Собрали десять лучших сюжетных игр, которые стоит пройти.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

С каждой новой частью «Ведьмака» студия CD Projekt RED поднимала ставки, увеличивала размах событий, наращивала масштаб эпичности и все лучше прорабатывала окружение. Кульминацией их стараний стала «Дикая охота», которая заслуженно считается одной из лучших игр в истории индустрии.

Фото CD Projekt RED

Разработчики сумели сохранить дух книг, а заодно слегка переделали лор и воссоздали атмосферу мрачного фэнтези, где люди иногда оказываются опаснее всяких чудовищ. Главный герой, Геральт из Ривии, не только ищет Цири, но и успевает распутывать клубок сложных политических противоречий, варьируя между разными сторонами конфликта. Однако кроме глобального сюжета отдельной похвалы достойны и второстепенные задания, которые умудряются рассказывать небольшие, но не менее интересные истории.

2. Disco Elysium

Disco Elysium — это один из самых необычных и крутых проектов последних лет, о котором до релиза практически никто ничего не знал. Главная сила игры кроется в его нетривиальном сюжете, нарративе и высоком качестве текста.

У геймдизайнера Роберта Курвица и студии ZA/UM получился не обычный детектив, а целый трактат с философским подтекстом. Местный геймплей фактически служит «приглашением» на беседу о самых разных темах.

Фото ZA/UM

В роли полицейского-алкоголика геймеры расследуют дело об убийстве в городе Ревашоль. По мере прохождения предстоит столкнуться с харизматичными персонажами, распутать множество загадок, а заодно разобраться с собственной памятью, утерянной до начала всех событий. Интригующая история в сочетании с уникальной атмосферой способна подарить ни с чем не сравнимые эмоции.

3. Spec Ops: The Line

Как шутер Spec Ops: The Line — это весьма средний представитель жанра. Чисто геймплейно творение студии Yager Development ничем особенным не выделяется на фоне своих конкурентов. Все местные механики легко описываются словами «обычные» или «невыразительные».

Единственным сильным местом игры оказалась история, поскольку получилось мощное антивоенное высказывание. Сюжет рассказывает про группу солдат, которых боевые действия сломали, пережевали и выплюнули обратно.

Фото 2K Games

Игра наглядно показывает, что любая война — это настоящая трагедия, лишенная всякой романтики и крутости, как-то демонстрируется в разных произведениях. Здесь нет очевидных героев и злодеев, а «серая мораль» действительно «серая». Уже ради этого стоит ознакомиться со Spec Ops: The Line.

4. Valiant Hearts: The Great War

Еще одна игра, которая не стесняется показывать все ужасы войны. События Valiant Hearts разворачиваются во время Первой мировой, что разрушила почти всю Европу и повлияла на судьбы миллионов людей по всей планете.

Фото Ubisoft

Проект заслужил признание от критиков и игроков. И в значительной степени высокие оценки обусловлены именно мощным сюжетом, а не стильной рисовкой. Платформер рассказывает истории четырех персонажей, что по разным причинам попали на фронт. Каждая сюжетная линия развивается независимо друг от друга, пока ближе к концовке все они не пересекаются. Добивает все тяжелый финал, способный выбить из любого человека скупую слезу и ком в горле.

5. BioShock Infinite

Было время, когда релиз новой BioShock становился целым явлением, которого с нетерпением ожидали фанаты. Понять, за что полюбили творение Кена Левина, несложно. Тут и необычный сеттинг, и хороший геймплей, и стильная графика, и разнообразные механики, и интересный сюжет. И в последнем компоненте сильнее всего выделяется именно Infinite, где авторы коснулись самых разных тем, от различных социальных и политических проблем до религии и объективизма.

Фото Irrational Games

События игры перенеслись из подводного города Восторг в парящий в небе мегаполис Колумбия. Частный детектив Букер Девитт получает задание найти таинственную девушку Элизабет. В итоге протагонист оказывается втянут в противостояние властей города с мятежниками, а внешне идеальное общество скрывает мрачные тайны, которые предстоит выяснить. Ну и, подобно прошлым частям, тут нашлось место и неожиданным поворотам.

6. Трилогия Mass Effect

Трилогию Mass Effect невозможно воспринимать как отдельные игры, поскольку это цельное произведение про приключения галактических масштабов. У BioWare получилась космоопера, где с каждой новой частью враги становились опаснее, принимаемые решения — тяжелее, а цена ошибки возрастала в разы.

Перед Шепардом поставлена почти невыполнимая задача — спасти органическую жизнь во всей Галактике от уничтожения таинственными Жнецами. Для этого он собирает на «Нормандии» друзей, объединяет разные цивилизации, посещает кучу планет, собирает огромный флот и ведет его на решающее сражение.

Фото BioWare

При этом основной сюжет трилогии тесно переплетен с личными историями всех напарников, раскрывающих их предысторию и ближе знакомящих игроков со столь колоритными персонажами. Все это, а также возможность переносить сохранения позволяет объединить трилогию в одно повествование.

7. Mafia 3

На релизе Mafia 3 была нещадно раскритикована игроками. Третья часть вышла настолько непохожей на прошлые две итерации, что у фанатов серии это вызвало логичное отторжение. Ругали практически все, от механики захвата вышек и новой исторической эпохи до сырого технического состояния и отсутствия отражения в зеркалах. С хорошей стороны отмечали только крепкий сюжет.

Фото Hangar 13

Управлять предстоит Линкольном Клеем. По вине криминального босса Сэла Маркано он в один миг теряет всех близких и сам едва не умирает. И теперь главный герой желает разрушить его преступную империю и отомстить за свою семью. На этом пути Линкольн захватывает вражеские территории, убивает его людей и привлекает на свою сторону больше союзников. Среди них затесался даже Вито Скалетта, герой второй части. Сценарий дополняется кинематографичной постановкой сцен и любопытным подходом к повествованию.

8. Red Dead Redemption 2

Несмотря на всю крутость GTA 5, считается, что из всех игр Rockstar самый лучший и взрослый сюжет именно у Red Dead Redemption 2. И с этим сложно спорить, ведь если в GTA 5 сценарий больше похож на отдельные эпизоды, кое-как связанные друг с другом, то во второй RDR представлена цельная и единая история.

Фото Rockstar Games

Игра рассказывает про приключения банды Датча ван дер Линде. Местные герои не какие-то благородные ковбои, а трагичные личности, которые не успевают за быстро меняющимся миром. Они понимают, что в современных реалиях им больше нет места, и они делают все, чтобы выйти сухими из воды.

По всему прохождению красной линией проходит тема искупления за совершенные преступления. А после финальных титров остается горечь от расставания с персонажами, к которым уже успеваешь привязаться.

9. Kingdom Come: Deliverance

Игра, сделанная чешскими разработчиками про средневековых чехов, совершенно точно заслуживает быть в данном списке. Возможно, как RPG проект вышел сырым, да и техническое состояние на релизе подводило. Но чисто сюжетно Kingdom Come: Deliverance прекрасная игра. Этому не мешает даже банальная завязка в духе «враги сожгли родную деревню, а потому надо отомстить».

Фото Warhorse Studios

В истории полно «вот это поворотов», грандиозных сражений, колоритных персонажей, неожиданных предательств и героических подвигов. За время прохождения игрок веселится и грустит вместе с Индржихом, испытывает всю его боль от потери близких и помогает стать сильнее. Благодаря крепкому сценарию, вниманию к деталям, атмосфере средневековой Европы и полной исторической достоверности получается уникальное приключение.

10. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 сильно пострадала из-за масштабной рекламной кампании и чрезмерно завышенных ожиданий игроков, придумавших себе «проект мечты». Однако вместо шедевра на все времена геймеры получили просто хороший экшен, которому не хватило времени для полировки разных механик.

Фото CD Projekt RED

Но это не значит, что в творении CD Projekt RED не было крутых вещей. И одно из явных достоинств тайтла — сюжет. Наемник Ви умудрился вляпаться в конфликт мегакорпораций, украсть ценный чип и внедрить в голову личность одного из самых крутых рокеров. Все это в сочетании с хорошо прописанными диалогами, харизматичными персонажами и невероятной атмосферой киберпанка.