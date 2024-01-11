Лучшие мобильные игры 2023 года на iOS

От аниме до стратегий и головоломок.

В прошлый раз мы рассказали о лучших мобильных играх на Android, вышедших в течение 2023 года, а значит настало время подвести такие же итоги, но на устройствах Apple. Собрали лучшие мобильные игры на iOS, которые вышли за последние 12 месяцев. При оценке учитывались несколько факторов: награды в индустрии, популярность, отзывы пользователей и доступность в России.

Honkai: Star Rail

Жанр: RPG

Дата выхода: 26 апреля 2023 года

Русский язык: есть

Цена: бесплатно

Фото Honkai: Star Rail

Лучшая мобильная игра 2023 года по версии App Store Awards и The Game Awards. Ее разработчиком выступила китайская студия miHoYo, которая должна быть хорошо известна всем любителям Genshin Impact.

Honkai: Star Rail позволяет отправиться в исследование безграничного космоса. Командная боевая система, захватывающая музыка, продуманные диалоги и стилистика в духе «Геншина» точно не оставят равнодушными.

Lost in Play

Жанр: головоломка

Дата выхода: 12 июля 2023 года

Русский язык: отсутствует

Цена: демо-версия бесплатна, полная — 499 рублей

Фото Lost in Play

Увлекательная головоломка в жанре «укажи и щелкни». Вы очутитесь в мире детского воображения с большим количеством красочных существ и загадок.

Главная цель — помочь брату и сестре добраться домой. К сожалению, после четвертого эпизода требуется купить полную версию игры.

Reverse: 1999

Жанры: пошаговая стратегия, RPG

Дата выхода: 26 октября 2023 года

Русский язык: отсутствует

Цена: бесплатно

Фото Reverse: 1999

Действие игры разворачивается в последнем дне 1999 года. В результате стихии время начинает идти в обратном направлении, что приводит к катастрофе. Вам предстоит разгадать тайну этого феномена и спасти человечество.

Pickle Pete: Survival RPG

Жанры: RPG, шутер, рогалик

Дата выхода: 26 января 2023 года

Русский язык: есть

Цена: бесплатно

Фото Pickle Pete: Survival RPG

Арена-шутер с видом сверху и автоматическим огнем. Широкий выбор оружия поможет с легкостью отбивать бесконечные волны мутантов, а глубокая система развития позволит раз за разом открывать для себя что-то новое. В сочетании с красивой графикой это создает незабываемый игровой процесс.

WHAT THE CAR?

Жанр: гоночная игра

Дата выхода: 4 мая 2023 года

Русский язык: есть

Цена: в подписке Apple Arcade (199 рублей в месяц)

Фото WHAT THE CAR?

Причудливая игра, в которой вы управляете машиной с ногами вместо колес. Вас ожидают сотни любопытных уровней, непростые головоломки, полеты на ранце, красивые трассы и многое другое. Это больше, чем просто гонка.

Pizza Hero

Жанр: рогалик

Дата выхода: 22 августа 2023 года

Русский язык: отсутствует

Цена: бесплатно

Фото Pizza Hero

Захватывающая стрелялка, где в роли главного героя выступает отважный кусок пиццы. По мере прохождения уровней вам будут открываться новые ингредиенты, которые дают уникальные способности. Уничтожайте врагов, спасайте домашних животных и прокачивайте рецепт любимого блюда.

Pocket City: Карманный город 2

Жанр: градостроительный симулятор

Дата выхода: 8 апреля 2023 года

Русский язык: есть

Цена: 449 рублей

Фото Pocket City: Карманный город 2

Станьте мэром и создайте 3D-мегаполис. Вам решать, где располагать объекты, проводить дороги и устанавливать достопримечательности. А когда строительство надоест, переключайтесь на персонажа и управляйте им от 3-го лица.

EA SPORTS FC Mobile

Жанр: футбольный симулятор

Дата выхода: 26 сентября 2023 года

Русский язык: есть

Цена: бесплатно

Фото EA SPORTS FC Mobile

Культовый спортивный симулятор, который известен многим под брендом FIFA Mobile. Из-за разрыва отношений с Международной федерацией футбола теперь игра выходит под новым названием. Она обладает многомиллионной базой фанатов и уверенно возглавляет категорию «Спорт» в App Store.

Stone Story RPG

Жанр: RPG

Дата выхода: 26 июля 2023 года

Русский язык: есть

Цена: бесплатно

Фото Stone Story RPG

Погрузитесь в царство тьмы и отправьтесь в геройское путешествие. Игра создана на основе ASCII-графики, которая придает ей запоминающийся ретростиль. Уникальная крафтовая система позволяет объединять любые две вещи, создавая множество различных вариаций. Чтобы найти их все, придется потратить достаточное количество времени.

Viking Rise

Жанр: стратегия

Дата выхода: 13 апреля 2023 года

Русский язык: есть

Цена: бесплатно

Фото Viking Rise

Многопользовательская онлайн-стратегия, в которой вам предстоит возглавить племя викингов. Стройте собственные города, сокрушайте противников, захватывайте и покоряйте новые территории. В игре присутствуют не только наземные бои, но и полноценные морские сражения.