Самые ожидаемые игры 2024 года на Xbox Series — от S.T.A.L.K.E.R. 2 до Fable

У Microsoft (в отличие от Sony) на 2024 год заготовлено много любопытных эксклюзивов.

Многие геймеры были разочарованы первыми годами Xbox Series от Microsoft — на новой консоли выходило не так много игр, а те, что все-таки выходили, не всегда приходились аудитории по душе (да-да, Redfall, это о тебе). Но в 2024 году все может измениться — к выходу готовятся сразу несколько долгожданных проектов, не собирающихся посещать другие консоли.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: февраль 2024 года

Фото GSC

Анонс многострадального продолжения знаменитой серии появился еще в 2018-м, и выход предполагался явно раньше, чем спустя шесть лет, однако в итоге все случилось как случилось. Если не произойдет очередного переноса, то новый S.T.A.L.K.E.R. выйдет в феврале. Трейлеры дают примерное представление о том, что ждет игроков — примерно то же самое, что и раньше, но на Unreal Engine 5. Зона отчуждения, артефакты и мутанты, аномалии и группировки...

Но насколько качественной и интересной окажется игра вряд ли можно будет предсказать до релиза. Оптимисты надеются на лучшее, скептики указывают на сомнительные отзывы о выставочной демо-версии, те и другие изучают «слитые» материалы. Так или иначе, ждать осталось недолго. Clockwork Revolution Платформы: ПК, Xbox Series Дата выхода: неизвестна, вероятен 2024 год

Фото InXile

В свое время многие пророчили студию InXile (Wasteland 2 и 3, Bard's Tale, Torment: Tides of Numenera) на роль спасителя классических ролевых игр. Получилось не совсем так, но, тем не менее, выпущенные Брайаном Фарго игры нашли свою аудиторию. Нетрудно заметить, что в списке «духовных наследников» от InXile нет ничего напоминающего стимпанковый Arcanum, еще одну из легендарных РПГ.

Возможно, именно поэтому их новой игрой стала Clockwork Revolution, полная латуни, пара и высоких котелков. Впрочем, визуально она скорее вызывает ассоциации с The Outer Worlds или даже BioShock Infinite. Разработчики обещают, что игрок сможет путешествовать во времени и наблюдать вызванный своими действиями «эффект бабочки». Звучит интересно, не правда ли? Avowed Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2024 год

Фото Obsidian

Студия Obsidian давно и заслуженно наслаждается прекрасной репутацией среди поклонников ролевых игр. Возможно, в последние годы эта репутация несколько померкла из-за увольнения Криса Авеллона и спорных релизов, но, так или иначе, от Obsidian все равно ждут хороших РПГ.

Возможно, именно такой игрой станет Avowed. Ролевой экшен обещает игроку впечатляющую боевку от первого лица, напоминающую о The Elder Scrolls, выборы и последствия, густую атмосферу и так далее. Вышедший трейлер оттолкнул многих игроков не самой продвинутой графикой и чересчур яркими цветами, но это не ставит на проекте крест — тем более, что разработка еще не завершена. Senua's Saga: Hellblade 2 Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2024 год

Фото Ninja Theory

Продолжение потусторонних приключений девушки-пикта Сенуи, страдающей психическим заболеванием, изрядно подзадержалось. Тем не менее, трейлеры внушают уверенность в том, что долгое ожидание было не зря — графика выглядит прекрасно, происходящее на экране — жутковато и атмосферно.

Если разработчики учтут претензии к боевке, к которой зачастую сводилась критика первой части, то нас ожидает по-настоящему запоминающаяся игра. Впрочем, увидеть подробный геймплей Hellblade 2 игрокам еще предстоит. Microsoft Flight Simulator 2024 Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2024 год

Фото Microsoft

Вышедший в 2020 году Microsoft Flight Simulator совершил казалось бы невозможное — сделал популярным нишевый жанр гражданских авиасимуляторов. Оказалось, что возможность полетать над собственным городом и прекрасная графика очень хорошо справляются с задачей привлечения игроков.

Новая часть — это примерно то же самое, но больше и лучше. В игре появятся новые типы миссий, новые летательные аппараты вплоть до дирижаблей и воздушных шаров, смена сезонов, более продвинутая симуляция погоды. Все это звучит интересно даже для тех, кто никогда не интересовался мирными полетами. Everwild Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: неизвестна, вероятен 2024 год

Фото Rage

Очередной долгострой, разработка которого началась еще в 2014-м. Кажется, спустя десять лет игра наконец-то готова. Но если это и так, то знаем мы о ней до обидного мало. Все, что есть — симпатичный трейлер, демонстрирующий нечто фентезийное в визуальном стиле, напоминающем Kena: Bridge of Spirits.

Даже жанр игры до сих пор вызывает сомнения. Изначально считалось, что Everwild — это типичный «выживач», но в прошлом году появились слухи, что игра представляет из себя скорее симулятор жизни в духе Viva Pinata. Fable Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: неизвестна, возможен 2024 год

Фото Playground Games

Перезапуск знаменитой серии ролевых игр выглядит весьма многообещающе. Правда, точная дата релиза пока неизвестна, но почему бы игре не выйти в конце этого года? По крайней мере, шансы на это имеются.

Впрочем, многие игроки относятся к Fable настороженно — и не без причин. Разарабатывает ее студия, ранее занимавшаяся исключительно гонками серии Forza Horizon, а информации о геймплее игры практически нет.