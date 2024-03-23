Baldur's Gate 4 и DLC не будет — глава Larian призвал никого не винить

Недавно студия Larian расстроила фанатов Baldur's Gate 3, заявив, что не собирается разрабатывать сиквел, DLC или новую игру по правилам D&D, сосредоточившись вместо этого на полностью оригинальных проектах.

Причиной мог стать конфликт с Wizards of the Coast — правообладателями D&D, которые получили 90 млн долларов с продаж третьей части.

Впрочем, это оказалось не так. Свен Винке, глава Larian, и ранее говорил, что решение отказаться от продолжения BG было внутренним — команде просто хотелось заняться чем-то другим.

Сейчас же он прямо подчеркнул, что WotC предоставляла им творческую свободу и попросил не винить компанию за то, что в Larian решили пойти другим путем.

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Baldur's Gate 3 продолжит получать обновления, а права на франшизу остаются у WotC, поэтому сиквелом (теоретически) смогут заняться другие разработчики.