23 марта, 16:15
Недавно студия Larian расстроила фанатов Baldur's Gate 3, заявив, что не собирается разрабатывать сиквел, DLC или новую игру по правилам D&D, сосредоточившись вместо этого на полностью оригинальных проектах.
Причиной мог стать конфликт с Wizards of the Coast — правообладателями D&D, которые получили 90 млн долларов с продаж третьей части.
Впрочем, это оказалось не так. Свен Винке, глава Larian, и ранее говорил, что решение отказаться от продолжения BG было внутренним — команде просто хотелось заняться чем-то другим.
Сейчас же он прямо подчеркнул, что WotC предоставляла им творческую свободу и попросил не винить компанию за то, что в Larian решили пойти другим путем.
Baldur's Gate 3 продолжит получать обновления, а права на франшизу остаются у WotC, поэтому сиквелом (теоретически) смогут заняться другие разработчики.