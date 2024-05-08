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Сегодня, 13:05

Sony уволила комьюнити-менеджера Helldivers 2 — ранее он заступился за заблокированных в шутере игроков

Владислав Шалганов
Корреспондент
Helldivers 2.
Фото Sony
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Комьюнити-менеджера Helldivers 2 с ником Spitz уволили после того, как он заступился за геймеров с заблокированными аккаунтами в шутере.

Helldivers 2.
Фото Sony

Парень призывал занижать шутеру оценки и требовать возврат средств — все ради того, чтобы Sony пересмотрела свое решение об обязательной привязке PSN к аккаунту Helldivers 2 на ПК.

Helldivers 2.
Фото Sony

«Я ценю всю поддержку и еще больше ценю то, что все снова могут играть в игру без ограничений. Я знал, что иду на риск, говоря о возврате денег и негативных отзывах. Я остаюсь при своем мнении. Моя работа заключалась в том, чтобы представлять сообщество, что я и сделал», — написал Spitz в соцсетях.

Helldivers 2. Sony признала поражение — Helldivers 2 больше не нужно привязывать к PSN

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