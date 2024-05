Недорогие, но самобытные — инди-игры из России, в которые стоит поиграть

Им не нужен большой бюджет, чтобы увлечь.

В то время как многомиллионные проекты с грантами и рекламой с треском проваливаются и разлетаются на обидные мемы, инди-рынок нашей страны буквально цветет и пахнет. Наши умельцы все чаще демонстрируют миру свои амбициозные идеи игр мечты, которые высоко ценят как на родине, так и вне ее.

Собрали 10 самобытных инди-проектов, которые точно стоит попробовать. Не важно, сделаете ли вы это из интереса к русскому гейм-деву или же просто по причине того, чтобы чем-то себя развлечь. Они подойдут и тем и другим.

1. Tiny Bunny

Жанр: визуальная новелла

Дата выхода: 1 декабря 2023 года

На каких платформах: ПК

Когда диалог заходит о визуальных новеллах из России, то чаще всего игроки вспоминают «Бесконечное лето». И делают это не зря, ведь работа Soviet Games если и не могла похвастаться гениальным сценарием, то точно могла увлечь сеттингом и атмосферой пионерского лагеря. Но мы не будем включать ее в наш топ, так как тут ситуация схожа с той, в которой люди называет сагу о Гарри Поттере своими любимыми книгами. Пора бы прочитать и что-нибудь еще.

Фото Tiny Bunny.

«Зайчик» — это нелинейная хоррор-новелла от разработчика Saikono, основанная на небольшом одноименном рассказе Дмитрия Мордаса. Действие игры происходит в тихом поселке, в котором внезапно начинают пропадать дети. 12-летний мальчик Антон (главный герой новеллы) невольно оказывается свидетелем и участником кошмарных и мистических событий.

Фото Tiny Bunny.

Разработчикам удалось создать очень атмосферный мир, тайны которого по-настоящему хочется разгадать. На руку истории идет и эпизодический формат, и присущая визуальным новеллам нелинейность — концовка истории будет зависеть от выборов игрока и их последствий, поэтому иногда придется дважды подумать, прежде чем среагировать на события.

Если вы любите запутанные, мистические сюжеты и если вас не пугает обилие текста и нервное ожидание новых эпизодов, то смело попробуйте «Зайчика».

2. Pathologic 2

Жанр: RPG / шутер / приключение

Дата выхода: 23 мая 2019 года

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox

Pathologic 2 — это экспериментальный шутер с элементами RPG от студии Ice-Pick Lodge, который расскажет тяжелую и депрессивную историю об умирающем городе.

Фото Pathologic 2.

Игрокам в роли хирурга Артемия Бураха предстоит принимать тяжелые решения и отвечать за их последствия. При этом Pathologic 2 не водит игрока вокруг да около, а сразу же бросает в гущу событий с практически пустыми карманами.

Бураху предстоит найти лекарство от всепоглощающей чумы и попытаться спасти тех, кто ему дорог. А получится у него это или нет — зависит от игрока.

Фото Pathologic 2.

Нереальная сложность — это своеобразная фишка игры, однако разработчики сделали ее такой не для того, чтобы помучить геймеров. Тут сложность действует на погружение для того, чтобы максимально передать тяготы жизни в умирающем городе. С каждым днем игрок будет сталкиваться со смертью полюбившихся персонажей; отсутствием еды, воды и других необходимых ресурсов.

Фото Pathologic 2.

Прохождение Pathologic 2 — это настоящая пытка, но вместе с этим и один из самых уникальных игровых опытов, которые я испытал. Мне не удалось добиться желаемой концовки ни за одно прохождение, но каждую свою попытку я запомнил почти с фотографической точностью. Если вам интересно испытать подобный опыт, то крайне рекомендую вам проект от Ice-Pick Lodge.

Pathologic 2 выведет из себя ужасной боевой системой, завлечет интересным, почти театральным сюжетом и высушит своей суровостью и несправедливостью. Но если вы готовы ко всем этим испытаниям, то результат оставит вас в восторге.

3. Distrust

Жанр: survival horror

Дата выхода: 23 августа 2017 года

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Distrust — это небольшая инди-игра от разработчиков из Cheerdealers, которые очень сильно вдохновились фильмом «Нечто» Джона Карпентера.

Фото Distrust.

Игроки возьмут на себя роль спасателей, застрявших на заснеженной полярной станции. Преодолевая сугробы и экстремально холодные температуры, они должны спастись от суровой стихии и инопланетных тварей.

Фото Distrust.

В игре процедурно генерируется расположение зданий на полярной станции, а также предметы и враги, поэтому каждый забег не будет похож на предыдущий. Бонусом в копилку реиграбельности послужат 15 играбельных персонажей со своими способностями, мерками и слабостями.

Играть в Distrust лучше с другом — так будет намного легче проходить испытания, которые игра приготовила. Также вам очень понадобится кооперация: чаще всего полярникам придется разделять обязанности, и пока один пойдет откапывать заваленный снегом сарай или отбиваться от пришельцев в поисках нужных инструментов, другой займется организацией места для привала — приготовит что-нибудь поесть, зальет бензин в генератор электричества.

4. Black Book ( Черная книга)

Жанр: RPG / приключение

Дата выхода: 10 августа 2021 года

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Игры, основанные на местном фольклоре и мифологии — это целый отдельный жанр в российском геймдеве. И «Черная книга» от пермской студии Morteshka, наверное, самый удачный и успешный представитель этого направления.

Фото Black Book.

Это карточная ролевая игра, сюжет которой основан на коми-пермяцкой мифологии. Суженый главной героини Василисы решает свести счеты с жизнью, однако девушка не верит в то, что возлюбленный совершил такой шаг по своей воле. Ей придется познать магию ведьм, заполучить ту самую черную книгу и вырвать возлюбленного из лап преисподней. А лапы у нее большие...

Богатая система прокачки, головоломки, интересно написанный сюжет с возможностью выбора и отыгрыша, система напарников, с первых секунд затягивающий сеттинг — Black Book можно бесконечно долго хвалить. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

5. Loop Hero

Жанр: roguelike

Дата выхода: 4 марта 2021 года

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch

Loop Hero моментально цепляет игрока своим необычным концептом. В ней вы не управляете героем напрямую — он самостоятельно путешествует по цикличной петле, где сталкивается с врагами, сюжетными событиями и ресурсами. На ваших же плечах будет задача куда важней — из осколков воспоминаний вам предстоит построить целый мир.

Фото Loop Hero.

Игра вихрем пронеслась в год своего релиза и стала любимицей тысяч игроков. До сих пор Loop Hero считается одной из самых инновационных игр из России. И если вы до сих пор не пробовали ее, то самое время исправить это недоразумение.

6. Friends of Ringo Ishikawa

Жанр: экшен / приключение

Дата выхода: 17 мая 2018 года

На каких платформах: ПК, Xbox Series, Xbox One, Switch

Это beat 'em up про японских школьных хулиганов от разработчика-одиночки. Примечательна игра не только своим сеттингом, но и тем, как педантично разработчик относится к возможностям отыгрыша своего персонажа.

Фото Friends of Ringo Ishikawa.

Во время игровой истории Ринго может встречаться с друзьями, ходить на занятия, играть в пинг-понг или консоль, курить на причале, драться со школьными бандами, а может... вообще ничего не делать. Игрок волен сделать персонажа таким, каким сам захочет — парень может стать прилежным учеником, не выходящим из библиотеки; заядлым хулиганом, который безустанно разбивает лица таким же, как он, — выбор здесь зависит только от игрока.

Фото Friends of Ringo Ishikawa.

Несмотря на богатые возможности для погружения в мир Friends of Ringo Ishikawa, концовка в проекте всего одна. Вы можете следовать по сюжету или заниматься чем-либо еще, но придете вы к одной и той же финальной точке.

За непривычный для русских игр сеттинг, необъятный простор для погружения, неплохую боевую систему и поучительную притчу о жизни и друзьях Friends of Ringo Ishikawa и получила место в нашем топе.

7. Who's Lila?

Жанр: приключение

Дата выхода: 22 февраля 2022 года

На каких платформах: ПК

«Who's Lila?» — это уникальная point-and-click адвенчура, в которой вместо привычных жанру текстовых выборов вам придется корчить гримасы. Знаю, звучит как шутка, но это действительно главная механика игры.

Фото Whos Lila?

Проект представляет собой сюрреалистический хоррор-детектив, где главным вашим «оружием» будет являться ваше лицо. На правой половине экрана будет присутствовать физиономия главного героя, которую в зависимости от полученной информации придется исказить, чтобы изобразить нужную эмоцию.

Фото Whos Lila?

Неуютный, гротескный визуал и тягучая атмосфера очень напоминают о работах Дэвида Линча, влияние которого, скорее всего, действительно было оказано на создателя игры. Если такое вам по душе и вам уже не терпится узнать о том, кто же такая Лила, то кто я такой, чтобы вас останавливать?

8. The Life and Suffering of Sir Brante

Жанр: ролевая игра

Дата выхода: 22 февраля 2022 года

На каких платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

The Life and Suffering of Sir Brante — это текстовая ролевая игра, действие которой происходит в фэнтезийном государстве, в Блаженной Аркнийской Империи.

Фото Life and Suffering of Sir Brante.

Игровой процесс — это, по сути, интерактивная книга, где выборы игрока влияют на развитие сюжета и определяют судьбу героя. У игры очень богатый лор, который, как оказалось, имеет под собой долгоиграющую историю. Сюжет основан на вселенной «Талисмана» — серии ролевый игр живого действия, проходивших в Красноярске с конца 1990-х годов.

Фото Life and Suffering of Sir Brante.

Жизнь сэра Бранте — это монументальная работа и воистину одна из лучших визуальных новелл не только в России, но и вообще. Главы пролетают незаметно, отвлекают от погружения разве что специальные сюжетные очки, которые получает или теряет игрок при прохождении, но на первый раз их можно отключить и играть так, как велит сердце, не отвлекаясь на подсчеты и переживания.

9. HighFleet

Жанр: экшен / квест / стратегия

Дата выхода: 27 июля 2021 года

На каких платформах: ПК

Хочется честно признаться — HighFleet мне не далась. Настолько комплексный и тяжелый симулятор просто не по зубам людям, которые и в стратегии на легком уровне сложности играют с трудом. Но я уверен, что если научиться играть в HighFleet, то она станет одной из самых уникальных игр вообще.

Фото HighFleet.

Highfleet беспощадна — предстоит управлять военным флотом; рассчитывать нужные маршруты до противника; отмечать траекторию полета снарядов и бог весть что еще! Армия противника всегда на шаг впереди, ресурсов всегда мало, а это значит, что стрессовать в игре придется много.

Фото HighFleet.

Но ради чего себя так изводить? Ради уникального сеттинга. HighFleet — это ядреная смесь из романа «Дюна» и исторического периода Российской империи. Звучит интересно? А выглядит все это еще интересней.

Фото HighFleet.

Если вы не боитесь тяжелых испытаний, запредельной сложности боев и не против покопаться в механиках часок-другой, то HighFleet идеально подойдет для вас.

10. Potion Craft

Жанр: симулятор / головоломка

Дата выхода: 13 декабря 2022 года

На каких платформах: ПК, Xbox One, Xbox Series

На кнопочных мобильниках раньше была игра «Алхимик», суть которой заключалась в том, чтобы совмещать разные элементы и вещества в попытках создать из них что-то новое. Potion Craft — это ультимативная версия этой игры.

Фото Potion Craft.

Здесь вещества и элементы придется не только совмещать, но и греть, молоть, толочь в попытках сварить нужное снадобье. После этого готовые зелья нужно продать — вы совершаете сделки с людьми, набиваете своим эликсирам цены, а после получения звонких монет вновь отправляетесь в свой кабинет.

Фото Potion Craft.

Игра забавная, успокаивающая и затягивающая. В плюсы также можно добавить и визуальный стиль, отсылающий к уморительной живописи средневековья.