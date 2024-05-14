Как поиграть в Minecraft бесплатно

Без специального софта не обойтись.

TLauncher — самый простой, быстрый и удобный установщик, который позволит бесплатно поиграть в Minecraft. Рассказываем подробно, что нужно сделать.

Фото Minecraft.

Скачивание и установка TLauncher

Скачать TLauncher можно на официальном сайте лаунчера.

Фото Minecraft.

После скачивания запустите «TLauncher-Installer», подтвердите пользовательское соглашение и перейдите к установке. По умолчанию игра установится на диск «C:» — изменить это можно будет после установки внутри самого лаунчера.

Фото Minecraft.

После основной установки TLauncher предложит скачать или обновить Java, создать ярлык на рабочем столе и добавить настройки GPU, которые улучшат производительность. Советуем ничего тут не трогать и нажать «Продолжить».

Запуск TLauncher и установка Minecraft

После окончания установки запустите TLauncher. В правом нижнем углу нажмите на изображение шестеренки, а после на кнопку «Настройки».

Фото Minecraft.

Здесь вы можете изменить директорию игры на нужную вам. Но кроме этого больше ничего там трогать не рекомендуем.

Фото Minecraft.

Возвращаемся в основное меню TLauncher, вводим свой логин (можно придумать любой) и выбираем нужную нам версию Minecraft, по умолчанию там будет стоять самое последнее стабильное обновление. Нажимаем на кнопку «Установить».

После установки нажмите кнопку «Войти в Minecraft».

Смена скина в TLauncher

Через TLauncher можно легко поменять скин. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и войти в свой личный кабинет. Затем нажмите на кнопку «Загрузить скин» и выберите нужным вам облик, скачанный на ПК заранее.

Фото Minecraft.

Если своего скина нет, то у TLauncher есть своя библиотека скинов, которую вы можете выбрать себе. Сделать это можно бесплатно.

Фото Minecraft.

После того как выберете себе облик, запустите TLauncher и нажмите на галочку «Аккаунты» под строкой логина. Введите данные, которые вводили для регистрации на сайте TLauncher и нажмите кнопку «Сохранить аккаунт». Галочки расставьте так, как указано на скриншоте ниже.

Фото Minecraft.

После этого смело заходите в игру и довольствуйтесь своим новым обликом!

Как установить моды для Minecraft через TLauncher

Для установки пользовательских модификаций вам понадобится особенная версия Minecraft Fabric. Скачать ее можно тоже через TLauncher.

После скачивания Minecraft Fabric перейдите на страницу модов, выберите нужную модификацию, а затем скачайте ее. После этого зайдите в папку с Minecraft, перейдите в раздел «.minecraft/mods» и скопируйте туда пакет мода.