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Сегодня, 15:50

Как поиграть в Minecraft бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Minecraft.
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Без специального софта не обойтись.

TLauncher — самый простой, быстрый и удобный установщик, который позволит бесплатно поиграть в Minecraft. Рассказываем подробно, что нужно сделать.

Фото Minecraft.

Скачивание и установка TLauncher

Скачать TLauncher можно на официальном сайте лаунчера.

Фото Minecraft.

После скачивания запустите «TLauncher-Installer», подтвердите пользовательское соглашение и перейдите к установке. По умолчанию игра установится на диск «C:» — изменить это можно будет после установки внутри самого лаунчера.

Фото Minecraft.

После основной установки TLauncher предложит скачать или обновить Java, создать ярлык на рабочем столе и добавить настройки GPU, которые улучшат производительность. Советуем ничего тут не трогать и нажать «Продолжить».

Запуск TLauncher и установка Minecraft

После окончания установки запустите TLauncher. В правом нижнем углу нажмите на изображение шестеренки, а после на кнопку «Настройки».

Фото Minecraft.

Здесь вы можете изменить директорию игры на нужную вам. Но кроме этого больше ничего там трогать не рекомендуем.

Фото Minecraft.

Возвращаемся в основное меню TLauncher, вводим свой логин (можно придумать любой) и выбираем нужную нам версию Minecraft, по умолчанию там будет стоять самое последнее стабильное обновление. Нажимаем на кнопку «Установить».

После установки нажмите кнопку «Войти в Minecraft».

Смена скина в TLauncher

Через TLauncher можно легко поменять скин. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и войти в свой личный кабинет. Затем нажмите на кнопку «Загрузить скин» и выберите нужным вам облик, скачанный на ПК заранее.

Фото Minecraft.

Если своего скина нет, то у TLauncher есть своя библиотека скинов, которую вы можете выбрать себе. Сделать это можно бесплатно.

Фото Minecraft.

После того как выберете себе облик, запустите TLauncher и нажмите на галочку «Аккаунты» под строкой логина. Введите данные, которые вводили для регистрации на сайте TLauncher и нажмите кнопку «Сохранить аккаунт». Галочки расставьте так, как указано на скриншоте ниже.

Фото Minecraft.

После этого смело заходите в игру и довольствуйтесь своим новым обликом!

Как установить моды для Minecraft через TLauncher

Для установки пользовательских модификаций вам понадобится особенная версия Minecraft Fabric. Скачать ее можно тоже через TLauncher.

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После скачивания Minecraft Fabric перейдите на страницу модов, выберите нужную модификацию, а затем скачайте ее. После этого зайдите в папку с Minecraft, перейдите в раздел «.minecraft/mods» и скопируйте туда пакет мода.

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