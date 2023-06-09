Звездный BMX-райдер погиб во время исполнения трюка. Его раздавил мотоцикл

29-летний Пэт Кейси был одним из самых крутых спортсменов-экстремалов.

ВМХ — свежее течение в мире велоспорта, где риски максимально высокие. Но помимо трюков на велосипеде многие райдеры пробуют и другие технические устройства. Чаще всего их можно встретить на мотоциклах. Трюки на байке завораживают еще больше, но и опасность намного выше. Что и показала трагедия, которая случилась со звездой BMX, призером экстремальных X-Games Пэтом Кейси. Пэт хотел удивить всех, крутым приемом взлетев на мотоцикле над ипподромом, однако не справился с управлением и разбился. Был ли у него шанс на спасение и чем запомнится Кейси?

Пэт Кейси. Фото Соцсети

Велорайдер решил выйти с трюком на мотоцикле и не рассчитал свои силы

Мир велоспорта в трауре — звезда BMX, призер X-Games Пэт Кейси погиб в возрасте 29 лет в результате страшной аварии. Кейси выступал на рампе в парке мотокросса Slayground в Рамоне, штат Калифорния, когда он потерял управление мотоциклом и выпал из него. После падения он еще сохранял шансы выжить, но по трагической случайности летевший следом мотоцикл упал прямо на него и раздавил тело. Медики после аварии обнаружили его без пульса. Диктор на арене объявил, что Пэт скончался, хотя на тот момент частичка надежды еще оставалась. Парамедики пытались спасти жизнь Кейси почти час, но безуспешно. Впрочем, винить врачей не следует — они сделали все что могли в данной ситуации. Не должно быть вопросов и к организаторам шоу и владельцу гоночного комплекса — причина аварии не в конструктивных ошибках рампы.

С точки зрения организации все было правильно и на арене соблюдалась вся техника безопасности. Мотоцикл Кейси несколько раз осматривали, как и самого Пэта. До подобных трюков допускают только готовыми на 200 процентов, причем это касается как транспорта, так и райдера на нем. Но, естественно, что гарантировать полное отсутствие риска невозможно. Особенно такие случаи, когда на человека сверху вниз летит мотоцикл. Эксперты отмечают, что во время заезда Кейси совершил несколько технических огрехов, которые не позволили ему сохранить управление транспортом. Однако в данном случае самым правильным будет отдать дань уважения ушедшему от нас спортсмену. «Мир потерял одного из самых крутых ребят в велоспорте, кто когда-либо занимался BMX. Мне очень жаль его жену и детей», — написал в cоцсети коллега Кейси райдер Ти Джей Лавин.

Фото Global Look Press

Напоминание о цене ошибки в экстремальных видах

У Пэта действительно была своя семья. Без мужа осталась его жена Чейз и двое детей — 8-летний Рейд и 7-летний Тайтум. Еще на прошлой неделе они все вместе ездили по Европе. Среди снимков — совместный кадр в Париже на фоне Эйфелевой башни и в Чехии рядом с крупным скейт-парком. Дети хотели пойти по стопам отца и также заниматься экстремальными видами спорта. Несмотря на юный возраст, Пэт уже поставил как на велосипед, так и на скейт с самокатом, и на сноуборд с горными лыжами. Есть даже снимки на мотоцикле! Сам Кейси начал заниматься спортом очень рано — уже в два года он уверенно держался в седле. Но больше ему понравился «железный конь». Пэт с шести лет занимался BMX-райдингом и быстро достиг успеха в новом увлечении.

К примеру, смог стать профессионалом в 14 лет, свой первый дом парень купил, когда ему было всего 18. Причем исключительно на деньги из велоспорта. Известность он получил в 2012 году, когда выиграл свою первую медаль на X-Games в 2012 году. Пэт занял третье место в BMX Freestyle Park, а в следующем году стал вторым на гонке BMX Air в Бразилии. В 2021 году Кейси наконец-то стал чемпионом X-Games. Всего у него было три медали с этих престижных соревнований.

«Мы глубоко опечалены кончиной Пэта Кейси. Наши мысли и молитвы обращены к его жене, детям, родителям, братьям и сестрам, — говорится в сообщении дирекции Игр. — Пэт — настоящая легенда для нашего комьюнити экстремальных видов спорта, и он навсегда останется членом нашей семьи, а также источником для вдохновения будущих членов сообщества».

Райдер Ти Джей Лавит пишет, что Пэта Кейси навсегда запомнят как настоящего фаната своего дела, влюбленного в велоспорт и другие экстремальные виды, и что, глядя на него, многие юные ребята заинтересовались BMX. И все же случившееся с Кейси должно быть и важным напоминанием — цена ошибки в подобных дисциплинах крайне высока.