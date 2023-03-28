«Люди думали, что на BMX шатаются по улицам наркоманы». Лучший райдер России готовится к Олимпиаде в Париже

Интервью с Иреком Ризаевым.

Пока прочие международные федерации только думают над тем, как вернуть российских спортсменов на международные старты, есть одна подотчетная МОК организация, которая никаких резких шагов в отношении России и Белоруссии в принципе не принимала. Международный союз велосипедистов (UCI) до сих пор допускает спортсменов из этих стран на турниры под своей эгидой. Из правил только нейтральный статус и запрет на командные заявки. Принято считать, что такую политику UCI ведет ради коммерческих шоссейных велогонок с большим призовым фондом и вниманием спонсоров. Однако под санкции не попала ни одна дисциплина велоспорта, включая молодую — BMX-фристайл.

Соревнования на BMX вошли в программу Олимпийских игр сравнительно недавно, но крайне популярны среди молодежи. Лучший российский райдер Ирек Ризаев, выступавший в олимпийском Токио, также принимает участие в этапах Кубка мира, а это часть олимпийского отбора. Только вот допустят ли его, несмотря на успехи, в Париж-2024 — другой вопрос. О специфике выступлений в текущих условиях, состоянии российского BMX Ризаев рассказал в интервью «СЭ» сразу после своей очередной победы на Кубке России. Турнир прошел в новом экстрим-парке «Урам» в родной для Ризаева Казани.

Фото Global Look Press

Предрассудки о нашем виде спорта постепенно уходят

— Поздравляю с победой! Какие впечатления у вас остались от этих соревнований?

— Наконец-то обкатали парк «Урам» в Казани. Видно, насколько это уникальный и замечательный объект, одно удовольствие здесь выступать. Конечно, мы и ранее здесь проводили соревнования, но впервые были такие масштабные и крупные. Уровень самих соревнований — тоже отлично, ребята работают, растут. BMX-культура в стране развивается семимильными шагами, и это радует.

— Вы были на разных площадках по всей планете. Казанский экстрим-парк соответствует мировым стандартам?

— Безусловно. Он не просто им соответствует, многие стандарты он даже превосходит. Я серьезно, мало где можно встретить объекты такого уровня. Правда, в это не все до конца верят, но я считаю, это лучший скейт-парк в мире. Слов нет, насколько тут круто. Я общался с ребятами, у меня много друзей за рубежом. Они мечтают сюда приехать! Так что ждем в гости.

— Хорошо бы провести здесь международные соревнования...

— Они планировались. На сто процентов нужно проводить крупные международные старты тут. Но сами понимаете, почему их отменили...

— Как оцените свое личное выступление? Все получилось?

— В целом все хорошо. Получилось все процентов на 85-90. Оставил немного для себя запас на вторую попытку по сложности, но так как я выиграл квалификацию и ехал затем последним, перед выездом на трек я уже понимал, что и так выиграл. Второй заезд отработал поэтому аккуратнее. Сделал ставку на чистоту исполнения.

— Как оцените конкуренцию в стране? Насколько она позволяет развиваться?

— Конкуренция высочайшая. Ребята растут очень быстро, и было бы странно, если бы они не росли, глядя на то, какие тут условия. Все сложнее и сложнее оставаться лидером, но так даже интереснее. Как это мне помогает, трудно сказать, я в любом случае всегда старался найти для себя мотивацию.

Старался двигаться вперед и развивался, толкал себя к прогрессу. Вместе с ребятами это будет проще сделать, но, опять же, лично для меня не такая большая разница, все-таки я всегда выступал и на международных соревнованиях. А на международном уровне конкуренция всегда была крайне высокая.

— Отношение к BMX в России постепенно меняется?

— На мой взгляд, да, конечно. Может, не прямо сейчас, но постепенно видно, как предрассудки уходят. Когда я только начинал, были странные стереотипы, например, что бээмиксеры — это алкоголики и наркоманы, которые шатаются по улицам. Но это было давным-давно. По-серьезному я начал заниматься BMX в 2009-м, и видно, как потихоньку BMX-фристайл сумел завоевать к себе доверие и интерес. Отношение меняется, это видно хотя бы по тому, какое внимание к нам сейчас. Открываются новые крутые площадки, столько людей занимается. Более цивильным наш спорт стал. К тому же нас включили в программу Олимпиады.

— Для массового сознания попадание на Олимпиаду, пожалуй, главный фактор.

— Наверное, вы правы. Мне сложно судить, потому что я-то сам всегда был в этой тусовке и могу что-то не замечать. Но Олимпиада, разумеется, повлияла только положительно. Отчасти такие невероятные комплексы, как «Урам», и построили благодаря тому, что мы теперь олимпийский вид спорта. Так что сегодня это очень модный, популярный вид спорта. И невероятно зрелищный. Круто, что именно у нас в Казани его продвигают и двигают вперед.

Фото Global Look Press

Отбор на Олимпиаду будет на ЧМ, а на прошлый нас не пустили

— Вы недавно были на международных соревнованиях — редкость для российского спортсмена в наше время. Какие впечатления?

— Самые лучшие. Пока что был один этап Кубка мира в Саудовской Аравии и еще один-два дальше в планах. Будем участвовать, разумеется.

— Соскучились по крупным соревнованиям такого класса?

— Невероятно соскучился, уже забыл, какие это ощущения. Этап в Саудовской Аравии для меня прошел отлично, я прошел в финал, чему был невероятно рад. В финале стал шестым, что для меня сейчас тоже вполне неплохо. Получился достаточно продолжительный перерыв у меня в выступлениях в связи с разными причинами, многое навалилось сразу.

По сути, моим последним крупным международным стартом была Олимпиада в Париже. Если брать те, что проходили за рубежом. Еще чемпионат Европы в Москве был, но вот за границей давно не выступал. Было круто наконец-то вернуться в эту атмосферу полным сил. Был, конечно, еще в прошлом сезоне у меня один этап Кубка мира, но, честно говоря, его не хочется даже вспоминать. Поставил себе тогда прививку от коронавируса и помирал откровенно. А вот в Саудовскую Аравию поехал со всей энергией. Готовлюсь теперь к следующим этапам, чтобы там выступить еще лучше.

— Конкуренция на международной арене возросла?

— По сравнению с Олимпиадой — не особенно. Уровень катания в целом потихоньку растет, но ничего кардинального не случилось. Так что я не потерялся в связи с перерывом, если вы об этом. Я в борьбе.

— Вообще велосипедистам повезло, что у Международного союза велосипедного спорта (UCI) такая лояльная позиция по отношению к российским спортсменам. Многие коллеги из других видов спорта наверняка вам сейчас завидуют...

— Нам невероятно повезло, что есть возможность ездить на международные старты в текущей ситуации, и огромное спасибо UCI за то, что позволяет выступать на высшем уровне, пусть и под нейтральным флагом. Для спортсменов невероятно важно иметь такую возможность в принципе. Мы всю жизнь тренируемся, готовимся к этому. И хочется полноценно соревноваться на международном уровне, показывать то, на что ты наработал. Соревноваться с лучшими из лучших со всей планеты. И здорово, что нас этого шанса не стали лишать.

— Этапы Кубка мира — это ведь часть отбора на Олимпиаду?

— Не совсем. Косвенно этапы Кубка мира влияют на Олимпиаду, но тут сложнее история. В прошлом олимпийском цикле в зачет шел каждый этап Кубка мира, мы набирали очки, и составлялся общий рейтинг райдеров, на основании которого и формировались списки на Игры в Токио. Сейчас система отборов другая, эти баллы нужны нам только на квоты, чтобы попасть на ЧМ. Отбор на Олимпиаду уже идет непосредственно на ЧМ. Кроме того, перед Олимпиадой будут дополнительные отборочные соревнования, чтобы попасть на Игры в Париже. И они тоже будут во Франции.

Что касается чемпионата мира, то в прошлом, 2022 году нас, к сожалению, до него не допустили. Посмотрим, что будет в этот раз, следующий ЧМ будет в августе. Надеюсь, что мы будем участвовать, прямо сейчас я езжу на различные старты, чтобы набрать квалификационные очки на ЧМ. Чтобы если нас допустили, у нас были квоты и их было как можно больше. Чтобы не только я рассчитывал на Олимпиаду, а как можно больше людей из России хотя бы поборолись за этот шанс.

Фото Global Look Press

Если будет хотя бы призрачный шанс поехать в Париж, я готов ночевать в экстрим-парке

— Насколько я понимаю, UCI настроен к россиянам конструктивно, но касательно олимпийских перспектив здесь уже вопрос скорее к МОК, разве нет?

— Я такие подробности не знаю, тут все вопросы к UCI и их отношениям с МОК. Надеюсь, что получится разрулить эту историю и все решится положительно, в нашу пользу. В пользу спортсменов и спорта.

— Сами-то хотите на Олимпиаду в Париже?

— Конечно. А кто не хочет, разве есть такие спортсмены? С удовольствием поеду. Если будет такая возможность, призрачный хотя бы шанс, я сделаю все от себя зависящее, чтобы отобраться и выступить в Париже максимально здорово. Я уже видел рендеры олимпийской площадки, и они меня уже впечатлили. Не представляю, как это будет смотреться круто и мощно вживую на месте. На мой взгляд, BMX-фристайл вдохнул новую жизнь в Олимпийские игры, это модный и молодежный вид спорта. Очень яркий и интересный. Стать частью Олимпиады — это всегда особый опыт для спортсмена, и я рад, что был на Играх в Токио. Не забуду этот момент.

— Как оцениваете свои спортивные перспективы на Олимпиаде? Думаете о медальных шансах?

— Знаете, об этом очень рано сейчас загадывать. Даже думать об этом. Нужно, чтобы хотя бы понимание какое-то было, что у нас есть шанс туда поехать. Скажу точно: если у меня будет такая надежда, вариант отобраться либо я уже отобрался, то там начнется совсем другой разговор. У меня всегда так: если есть конкретная осязаемая цель, то мое катание кардинально меняется в лучшую сторону.

— Получается, весь вопрос в мотивации?

— Именно. В целом мне в принципе нравится то, чем я занимаюсь, для меня это большое удовольствие. Обычное повседневное катание, вообще без трюков даже. И от этого получаю кайф. Но если появляется вариант с крупными турнирами, локальными крупными соревнованиями, то уже глаза горят. Так что будет шанс отобраться — я цепляться буду зубами. Каждый день приходить в парк «Урам». Да ради Олимпиады я и ночевать тут готов.

— В экстремальных видах спорта есть еще X-Games. Многие вообще считают их важнее Олимпиады, или это не так?

— На мой взгляд, это не совсем правда. X-Games были невероятно популярными и массовыми в нулевые. Сейчас они не так значимы и интересны. Так что это скорее дань прошлому. К большому сожалению, мне нравился этот формат. И сейчас у X-Games новые владельцы, есть шанс, что что-то и изменится к лучшему. Потому что в последнее время лично мне было уже неинтересно за этим всем наблюдать, откровенно прошлый век.

— У вас есть шансы сейчас выступить на X-Games?

— Вполне возможно. X-Games — это коммерческий турнир, так что проблем с допуском точно быть не должно. Вопрос в уровне райдеров. Как таковой системы отбора нет, вопрос в том, пригласят или нет. Есть смысл ехать или не очень.

— То есть вам не сильно интересно на них ехать?

— Почему же, нам интересно. Но решать не нам. Ребята катаются по приглашениям организаторов, было дело, меня звали на отборочные. Увы, не удалось до конца сделать все, что хотел, и пары позиций буквально не хватило для того, чтобы попасть на официальный ивент. Затем звали еще несколько раз, но не выходило. То травма, то подготовка к Олимпиаде... Пригласят еще — буду рад попробовать. А приглашение зависит от популярности и успешности российских райдеров в мире. От их уровня катания. Прецеденты участия россиян в X-Games есть, так что про нас там знают.

Ирек Ризаев

Родился 1 октября 1997 года в Казани (Республика Татарстан).

Специализация: BMX-фристайл, парк, дерт.

Участник Олимпийских игр в Токио. Многократный чемпион России по BMX-фристайлу. Первый российский спортсмен, принявший участие в BMX-соревнованиях Nitro World Games, постоянный участник международных и российских соревнований, многократный победитель и призер состязаний по BMX-фристайлу в дисциплинах «парк» и «дерт». Входит в состав сборной России по BMX-фристайлу.