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Велоспорт

Сегодня, 19:35

Войнова не собирается завершать карьеру, несмотря на отстранение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова, выступающая в соревнованиях по велотреку, не готова завершить карьеру, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Я не закончила карьеру, набираю форму к следующему сезону. Но я не вижу перспективы, потому что я велогонщица, которая выступала на международном уровне. Но я люблю это дело, это моя карьера, которая длится с детства. Но я реалистка и понимаю, что скорее всего у меня в ближайшее время выступить на международном уровне шансов нет. Так или иначе, я еще не готова закончить карьеру», — приводит слова Войновой ТАСС.

2 декабря Международный союз велосипедистов (UCI) за полгода присвоил нейтральный статус 40 россиянам.

Всего полгода 66 спортсменов из разных стран получили нейтральный статус.

UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Источник: https://tass.ru/sport/19631511
Анастасия Войнова
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