РУСАДА сообщило о снижении количества запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре получило от спортсменов 9 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

По информации пресс-службы антидопингового агентства, в октябре снизилось количество запросов в РУСАДА на оформление терапевтического использования — 9, в сентябре 2023 года — 15 таких запросов. Всего за 10 месяцев 2023 года было подано 94 запроса.

В 2022 году в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования.