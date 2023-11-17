Врач Шветский — о деле по иску к Зеппельту: «Хотел бы, чтобы это было живое общение»

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филипп Шветский рассказал о ходе заседания по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

— Сегодня было запланировано представление доказательств, что и было сделано. Ответчик не явился, поэтому мы должны его информировать. С учетом нахождения Зеппельта за границей документы будут отправлены ему почтой. Вынесение решения будет 24 января, чтобы можно было прислать представителей или приехать очно. Документы судом приняты.

— Ваш представитель сказал, что заседание было закрытым по вашей инициативе. Почему согласились с этим?

— Заседание изначально было закрытым. Так понимаю, это правило суда, от них и была информация у нас. Не скрываю и готов рассказать и о доказательствах ответчика, и о доказательствах с моей стороны.

— Сам ответчик, скорее всего, не приедет, но, как думаете, будет ли 24 января представитель Зеппельта?

— Я бы хотел, чтобы это было живое общение. Изначально дело было публичным. Поэтому развернуть его в другую сторону надо с использованием тех же методов, которые применили они.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее он подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».