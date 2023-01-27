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Сегодня, 15:13

РУСАДА в прошлом году зафиксировало 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности

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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) зафиксировали 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования с января по декабрь прошлого года.

«С начала года было зафиксировано 375 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Спортсмена могут отстранить от участия в соревнованиях и тренировочных сборах, если он три раза нарушает правила доступности. На данный момент четверо российских атлетов дисквалифицированы за подобные нарушения.

Ранее стало известно, что РУСАДА в 2022 году одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств.

Источник: https://tass.ru/sport/16900227
РУСАДА
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РУСАДА в 2022 году одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств